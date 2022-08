Artemare Club: lo storico panfilo di Paul Getty all’Argentario

Si, Talitha un pezzo importante della storia del grande yachting è tornata alla fonda nel mare dell’Argentario, il super panfilo di oltre 80 metri appartenuto alla famiglia Getty il cui progenitore Jean Paul Getty, fu uno degli uomini più ricchi del mondo. Lussuosa e famosa questa storica nave da crociera, subito documentata da Artemare Club porta con sé un carico di storia, appartenuta alla famiglia americana Getty che deve la sua enorme fortuna al commercio del petrolio e profondamente legata all’Italia a causa di uno dei più clamorosi sequestri del passato quello di John Paul Getty III, rapito a Roma nel 1973 dalla ‘ndrangheta calabrese con una conseguente richiesta di riscatto per la liberazione.



Racconta Artemare Club che la splendida signora del mare fu costruita nel 1927 con il nome di “Reveler” dai cantieri tedeschi Krupp Germaniawerft per il presidente Russel Alger della Packard Automobiles, durante la seconda guerra mondiale fu trasformata dalla marina militare statunitense nella “USS Beaumont”, nome che mantenne fino al 1947 prima di essere acquistata dall’uomo d’affari greco Marias Embiricos che la ribattezzò “Jezebel”. Negli anni successivi fu acquistata da John Paul Getty Jr., membro di una delle famiglie più ricche del mondo, che le diede il nome attuale, “Talitha G”, in onore della moglie Talitha Getty.

La grande nave da diporto può ospitare fino a 12 crocieristi nelle 6 suite e 4 camere minori, oltre al personale di bordo che in assetto completo pare arrivi a 17 persone. Grazie al famoso designer Jon Bannenberg, riconosciuto come uno dei migliori del mondo che ha curato per ben due volte il restyling degli interni e degli esterni, Talitha è inserita al top in tutte le classifiche di super yacht.