Artemare Club: Il mega yacht explorer Polar Star è tornato all’Argentario

Porto Santo Stefano: C’è stato il boom di soste di navi da crociera e super yacht quest’anno all’Argentario, nei suoi porti e alla fonda e anche il mega yacht explorer Polar Star di 63,4 metri è tornato a Porto Santo Stefano famosi cantieri Lurssen della Germania consegnato nel 2005 e ristrutturato l'ultima volta nel 2016.



Racconta Artemare Club che il Polar Star precedentemente chiamato Northern Star ha interni di lusso progettati da FM - Architettura di Interni e può ospitare comodamente fino a 10 persone in 5 cabine ed è in grado di imbarcare 19 membri dell'equipaggio. Polar Star è caratterizzato da uno scafo dislocante in acciaio e sovrastruttura in alluminio, con ponti in teak ed è dotato di un sistema di stabilizzazione ultramoderno che riduce l'effetto del rollio per crociere più piacevoli. Pare che a bordo è possibile conseguire il RYA Personal Water Craft grazie alla presenza di istruttori qualificati.

Perchè sono mitici i super yacht explorer lo ricorda Artemare Club, nostro informatore, il primo di questo tipo di navi da diporto fu “Itasca” varato nel 1961, era un rimorchiatore d’altura oceanico costruito in Olanda dai cantieri J&K Smits Sheeps Werven, per coronare un sogno “Il Passaggio a Nordovest”, un’avventura marinara che aveva bisogno di un mezzo adeguato, nel 1980 questa nave da 53,6 metri fu riconvertita in superyacht e da allora questi giganti degli oceani si sono evoluti per essere non solo sicuri, ma anche piacevoli, ecologici, lussuosi perché “il sesto continente” è tornato al centro degli interessi di armatori disposti a compiere lunghe navigazioni per mete poco conosciute, luoghi remoti raggiungibili per lo più via mare e oggi non c’è cantiere o studio di progettazione che non abbia almeno una proposta in tal senso, così da prodotto di nicchia sta diventando un fenomeno di tendenza.