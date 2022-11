Artemare Club “Faventibus Ventis” al Circolo Nautico e della Vela Argentario

Monte Argentario: Si è tornato il Campionato Invernale di Vela dell’Argentario il più antico e famoso e il comandante Daniele Busetto di Artemare Club sabato scorso dopo il briefing per i velisti nei saloni della splendida club house del circolo ha consegnato gli omaggi “Faventibus Ventis” del sodalizio come riconoscimenti al suo Direttivo per l’eccellente promozione e organizzazione dell’evento con ben 37 barche iscritte e più di 300 persone tra equipaggi, familiari e accompagnatori che passeranno tanti weekend fino a marzo 2023 all’Argentario un prezioso contributo al turismo destagionalizzato del territorio.



E così, si torna lo spettacolo in acqua, a vivere il mare e le sue bellezze fuori stagione con la 46°edizione del Campionato Invernale dell'Argentario, con la sua innovativa formula "off-shore" che propone il format di una regata al mese da svolgere su un intero weekend, fino a marzo 2023 come detto. A testimonianza dell'eccezionale coinvolgimento degli armatori partecipanti, ben 37 sono le iscrizioni di barche dai 9 fino a 18 metri di lunghezza che competono con la formula IRC e ORC e sia in equipaggio che per 2. Tra i protagonisti della 46esima edizione il campione italiano offshore 2021 Davide Paioletti con Loli Fast, Toi & Moi di Alessandro Maria Rinaldi, Luduan 2.0 di Enrico De Crescenzo, il Farr 60 Durlindana di Giancarlo Gianni, Brava Les Copains di Fausto Proietti, il Sun Odyssey 49 Amapola II di Gherardo Maviglia, Muttley BDM Audit il Figaro 3 di Luca Bettiati, di rientro dalla Rolex Middle Sea Race e fortissimi equipaggi con tanti vincitori di importanti coppe veliche che nelle acque di Porto Ercole dovranno vedersela con i campioni delle precedenti edizioni e di altri importanti trofei come ad esempio Jolie, il First 45 di Marcello Bernabucci, Lola il Comet 45 di Massimo Artusi, Yankee di Pierfrancesco Costagliola e Sventola di Massimo Salusti con il guidone di Artemare Cub, solo per citarne alcuni. Anche per l'Inverno 2022-2023 sponsor protagonista sarà GARMIN che metterà a disposizione degli armatori prestigiosi premi grazie alla rinnovata partnership con il Circolo Nautico e della Vela Argentario.

Artemare Club, che seguirà tutte le giornate del Campionato, ha proposto al direttivo del Circolo alcune serate di intrattenimento di cultura e gossip di mare per partecipanti e accompagnatori, iniziando con la mostra “Sea Camouflage – dalle navi da guerra a Luna Rossa” in corso presso la sede del sodalizio nel Corso antico di Porto Santo Stefano e una festa finale con musica e balli caraibici nel weekend della premiazione, omaggiando con altri premi “Faventibus Ventis” realizzati dalla buotique "We Make Your Look" di Orbetello per il sodalizio alla migliore barca osservata per etichetta navale e alla più brava velista. Allora “Faventibus Ventis” e buon sano e salutare divertimento per tutto l’inverno agli equipaggi delle 37 barche, da parte di Artemare Club!