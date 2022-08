Artemare Club: davanti a Porto Santo Stefano è arrivata Nautica

Si è arrivata alla fonda davanti a Artemare Club a Porto Santo Stefano la coraggiosa nave da crociera "Nautica" che ha vinto i Pirati somali nel 2008 nel mare tra l’Egitto e l’Oman, grazie alla perizia marinaresca del comandante e dell’equipaggio e alla sua potente motorizzazione che le consente di raggiungere i 18 nodi.



Artemare Club racconta che nautica è lunga 181 metri, larga 25 ed è in grado di trasportare 803 passeggeri, costruita nel 1999 dai Chantiers de l'Atlantique a St.Nazaire in Francia per la compagnia di crociere Renaissance Cruises battezzata "R Five" eseguendo crociere nel Mediterraneo, nel dicembre del 2001 viene venduta alla francese Cruise Invest e con le sue gemelle trasferita a Marsiglia in Francia dal giugno 2002 noleggiata dalla Pullmantur Cruises con sede in Spagna per il mercato crocieristico spagnolo e commercializzata con il nome Blue Dream.

Nel novembre 2005 viene noleggiata per Oceania Cruises e ribattezzata Nautica. Il 30 novembre 2008 mentre navigava da Safaga in Egitto a Salalah in Oman, nella zona di protezione della sicurezza marittima istituita nel Golfo di Aden, la nave incrocia i Pirati somali, ma grazie agli ordini del capitano Jurica Brajcic con particolari manovre Nautica è stata in grado di allontanarsi dai suoi aggressori nonostante molte difficoltà e nessuno dei 684 passeggeri e 401 membri dell'equipaggio è rimasto ferito nell'attacco. Nautica ha 7 gemelle che condividono tutte le stesse caratteristiche, Insignia, Sirena, Regatta, Pacific Princess, Azamara Pursuit, Azamara Journey e Azamara Quest.