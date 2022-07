Artemare Club: Blue Panda l’ambasciatrice di mare del WWF all’Argentario

Monte Argentario: Ha sostato al molo Garibaldi di Porto Santo Stefano salutata da Artemare Club e poi alla fonda per alcuni giorni l’imbarcazione a vela Blue Panda, ambasciatrice di mare del WWF che anche quest’anno per la tutela del Mediterraneo lo solcherà facendo rotta verso alcuni dei luoghi più belli e preziosi del Mare nostrum.







Il programma di Blue Panda prevede l’esplorazione delle coste e alcune Aree Marine Protette di 4 paesi, Francia, Italia, Turchia per scoprire habitat e specie nascosti nelle profondità marine, incontri con le comunità locali e per proteggere alcuni degli habitat marini più importanti dagli attrezzi fantasma, come le reti e le lenze da pesca perse, e da altre minacce. L'obiettivo è garantire che entro il 2030 almeno il 30% del nostro mare sia protetto in modo efficace. La Blue Panda è ormai diventata un hub itinerante dove si discute, si condividono visioni e soluzioni per proteggere al meglio il mare e le sue meraviglie, porta la voce del mare alle comunità locali che vivono lungo le sue coste e ai milioni di turisti che ogni anno godono delle loro bellezze, è una delle iniziative della Campagna GenerAzioneMare del WWF Italia, che sostiene l’azione di tutti coloro che si sentono custodi del Mediterraneo e lottano per salvare i suoi tesori a favore delle generazioni future.

Occasione per Artemare Club per ricordare il nuovo presidente del WWF Italia nominato in questi giorni, succeduto alla dimissionaria per motivi personali l’imprenditrice sarda Daniela Ducato, famosa ideatrice del brand Edizero, subentrata nei mesi scorsi dopo otto anni a Donatella Bianchi, la nota giornalista Rai di Linea blu con cui il comandante Daniele Busetto ha collaborato più volte. Luciano Di Tizio, laureato in filosofia, dopo un’esperienza nel campo della scuola, ha operato per molti anni come giornalista professionista e si è sempre occupato di ambiente con numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative sulla piccola fauna, socio WWF dal 1992 e guardia volontaria ittica-ambientale, è stato Delegato del WWF Abruzzo per 7 anni ed è vice presidente della Societas Herpetologica Italica. Mari calmi e venti favorevoli al nuovo presidente del WWF Italia da parte di Artemare Club!