Artemare Club: attenti dal cielo arrivano le Acquaridi!

Tornano le stelle cadenti estive e Artemare Club invita tutti ad ammirare gli sciami meteorici Delta Acquaridi nelle sere del 30 e 31 luglio, i migliori momenti per osservare e con la luna nuova ci sarà l'oscurità perfetta per ammirare il fenomeno. Occhi al cielo dunque per gli spettacoli della pioggia di meteore sui nostri cieli notturni, iniziati il 12 luglio che dureranno fino al 23 agosto.



Le Delta Acquaridi sono uno sciame meteorico misterioso infatti non è chiaro quale cometa le genera, si pensa dei residui della Cometa 96P Macholz, scoperta nel 1986 dall'astronomo Donald Machholz, il loro nome deriva dalla costellazione dell'Acquario da cui provengono questi corpi celesti e Delta è la terza stella più luminosa di questa costellazione.

Artemare Club ricorda che gli occhi impiegano circa 30 minuti per abituarsi all'oscurità e bisogna avere questa pazienza temporale per vedere al meglio le stelle cadenti, dopo infatti potranno essere ammirate in tutto il loro splendore, il massimo dell'attività viene raggiunto di solito tra le 2 e le 3 di notte, quando la frequenza è di circa 20 meteore ogni ora.