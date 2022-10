Artemare Club: All’Argentario ancora tanti superyacht e navi da crociera

Chi ha detto che il turismo Yachting e Cruising fuori stagione non arriva, a PortArgentario niente è impossibile e infatti in questi giorni sono approdati altri due superyacht da quasi 50 metri allo storico molo della Pilarella di Porto Santo Stefano e diverse navi da crociera sono previste nelle prossime settimane nei porti del Promontorio con tanti i turisti che scenderanno e visiteranno il territorio.



A Porto Santo Stefano nel weekend è arrivato un mega yacht expedition San Lorenzo di 45 metri ed è atterrato ed è ancora ormeggiato in banchina il super yacht VAVA tra due panfili della stessa lunghezza. Racconta Artemare Club, che documenta tutto il traffico Yachting e Cruising del Promontorio per il suo archivio storico, VAVA è lungo 47,3 metri ed stato costruito da Feadship Nei Paesi Bassi nel loro cantiere navale De Kaag nel 1996, i suoi interni sono disegnati dallo studio di design Robert de Nijs e gli esterni opera di De Voogt, può raggiungere la velocità di 15 nodi ed è in grado di trasportare numerosi ospiti con un equipaggio fino a 11 membri a bordo per garantire crociere di massimo confort.

Per tutto il mese di ottobre sono previsti gli arrivi di ancora diverse navi da crociera, a Porto Ercole l’EMERALD AZZURRA domenica 9 e venerdì 21, la SEADREAM 1 venerdì 14 e domenica 23, la SEADREAM 2 lunedì 31 e l’ATLANTIS invece tornerà venerdì prossimo a Porto Santo Stefano All’Argentario ancora un mese stupendo di “Blue economy” con tutte queste navi da diporto e da crociera nei suoi approdi o alla fonda che invitano ancora tanti forestieri italiani e stranieri a frequentare il territorio, parola di Artemare Club