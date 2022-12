Artemare Club al campionato invernale del CNVA all’Argentario

Monte Argentario: Non si sono arresi i tanti velisti da esperti lupi di mare alle pessime meteo del weekend appena trascorso e sabato hanno atteso il giorno successivo veleggiando con l’interessante seminario del pluricampione santostefanese Ettore Botticini del CNVA Sailing team e anche timoniere dell'imbarcazione Luduan 2.0 nei saloni della splendida club house del Circolo Nautico e della Vela Argentario nella Marina di Cala Galera – Porto Ercole.



Domenica le tante barche sono scese in mare più invelate che mai con il via del Comitato di Regata presieduto da Maurizio Giannelli con ingaggi continui e dando grande spettacolo di fronte a Porto Ercole, alla spiaggia della Feniglia e davanti Ansedonia fino allo scoglio dell’Argentarola. Nel briefing mattinale Artemare Club presente ha colto l’occasione per “vestite” della giacca blu con guidone del sodalizio la brava velista Monica Pizzoli funzionaria della Rai che partecipa da anni su varie imbarcazioni a tate regate del Promontorio del CNVA e non solo e collabora attivamente con il comandante Daniele Busetto nell’informazione relativa.





La classifica della giornata di regata vede in tempo compensato nella Categoria IRC al primo posto Vulcano 2 il First 34.7 di Giuseppe Morani primo anche in Divisione 3 davanti a Durlindana 3 primo in Divisione 1, terza posizione per Amapola II il Sun Odyssey 49 del Centro Roma Vela Anemos primo in Divisione 2. La classifica di giornata in tempo compensato della Categoria ORC vede in prima posizione Luduan 2.0 il GS 48 di Enrico de Crescenzo primo in Divisione 1, davanti a Vulcano 2 primo in Divisione 3, seguito da Kaster l’Eryd 32 di Andrea Castrucci. La classifica generale IRC dopo tre prove vede al comando con 7 punti Amapola II, davanti a Vulcano 2 con 8 punti, terza posizione per Galahad il Morgan Giles costruito nei primi anni sessanta con 15 punti, la classifica generale ORC dopo tre prove viene guidata da Vulcano 2 con 7 punti, seconda posizione per Kaster con 8 punti, terza posizione per Amapola 2, nella Classifica x2 sia in Categoria IRC che ORC primeggia Toi et Moi l’Egle 44 di Alessandro Maria Rinaldi.

Durante i due giorni non è però mancata la consueta estrazione dei GPS della Garmin che sono andati agli armatori delle imbarcazioni Loli Fast e Jolie e i prelibati Pasta Party preparati dal Bi Bar 2.0 di Cala Galera per tutti.

L’attività sportiva del Circolo Nautico e della Vela Argentario riprenderà nel 2023 con le giornate del Campionato Invernale che verranno disputate il 21 e 22 gennaio.

Auguri marinareschi per le festività natalizie e di fine anno a tutte le veliste e i velisti e non solo da parte di Artemare Club!