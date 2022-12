Attualità Artemare Club ai Passionisti per ricordare papa Giovanni Paolo II Santo 13 dicembre 2022

13 dicembre 2022 172

172

Redazione Monte Argentario: C’è sempre forte emozione nel visitare i luoghi di preghiera dei Passionisti a Monte Argentario ed è quella che ha avuto domenica il comandante Daniele Busetto facendo visita al Convento e incontrando Padre Max da cinque anni “timoniere” della Comunità Passionista, avendo con lui un piacevolissimo colloquio di storie familiari e professionali e un attimo anche di ballo con la piccola offerta raccolta tra le allieve e allievi della scuola Desigual di Orbetello la scorsa estate, incontro preparato da Laura Metrano scrittrice e giornalista locale autrice del bellissimo libro “Monte Argentario, terra di Santi, di arte e di spiritualità cristiana”.

Prima della Messa delle 11 il comandante Daniele Busetto ha avuto il permesso di ricordare ai presenti il quadro della sua famiglia che raffigura papa Giovanni Paolo II donato il 5 maggio 2019, benedetto e intronizzato su una parete della chiesa visibile da tutti, evento riportato nella “Platea”, il registro degli avvenimenti della Comunità Passionista, a ricordo cosi della visita a sorpresa del Santo nel pomeriggio del 12 dicembre del 2000.

Negli anni scorsi Artemare Club sempre con Laura Metrano e la disponibilità dei Passionisti ha organizzato un lunga visita guidata dei loro luoghi con un folto gruppo di circa 80 persone residenti e forestieri, evento che ha avuto molti apprezzamenti e che l’associazione vorrebbe ripetere presto.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Artemare Club ai Passionisti per ricordare papa Giovanni Paolo II Santo Artemare Club ai Passionisti per ricordare papa Giovanni Paolo II Santo 2022-12-13T09:30:00+01:00 273 it Artemare Club ai Passionisti per ricordare papa Giovanni Paolo II Santo PT1M /media/images/commemorazione-papa-giovanni-paolo-II-1.jpg /media/images/thumbs/x600-commemorazione-papa-giovanni-paolo-II-1.jpg Maremma News Monte Argentario, Tue, 13 Dec 2022 09:30:00 GMT