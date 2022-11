Dalla regione Art bonus, mozione unanime per riconoscimento associazioni di rievocazione storia 23 novembre 2022

23 novembre 2022 119

119

Redazione L’atto d’indirizzo è stato presentato dai consiglieri Gabriele Veneri (FdI), Elena Rosignoli e Cristina Giachi (Pd)

Firenze: Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato con voto unanime una mozione in merito “all'inserimento delle associazioni di rievocazione storica della Toscana tra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali previste dall’Art Bonus”, presentata dai consiglieri Gabriele Veneri (nella foto) (Fratelli d’Italia), Elena Rosignoli e Cristina Giachi (Partito democratico). L’atto d’indirizzo impegna il presidente e la Giunta regionale “ad attivarsi nei confronti del Governo affinché si preveda”, modificando la normativa, “di poter considerare anche le associazioni di rievocazione storica tra i possibili soggetti beneficiari delle erogazioni liberali previste dall’Art Bonus, con l'obiettivo di promuovere e sostenere le rievocazioni e ricostruzioni di eventi storici, fortemente radicate nel territorio e nel tessuto sociale, amate ed apprezzate a livello locale nazionale e in alcuni casi internazionale”; e a valutare “contestualmente una analoga modifica alla normativa del regionale”.

L’elenco regionale, si ricorda nella mozione, “annovera 116 associazioni di rievocazione storica dislocate in tutte le province toscane”, “inestimabile patrimonio culturale e artistico, preziosa cassaforte di tradizioni, usi e costumi tipici dei territori”. Il cosiddetto Art bonus è un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale”. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Dalla regione Art bonus, mozione unanime per riconoscimento associazioni di rievocazione storia Art bonus, mozione unanime per riconoscimento associazioni di rievocazione storia 2022-11-23T19:15:00+01:00 273 it Cultura: Art bonus, mozione unanime per riconoscimento associazioni di rievocazione storia PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/12/22/20211222103758-b5911e4c.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/12/22/20211222103758-b5911e4c.jpg Maremma News Firenze, Wed, 23 Nov 2022 19:15:00 GMT