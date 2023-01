Attualità Arriva un nuovo defibrillatore per le scuole di Radicondoli 1 gennaio 2023

1 gennaio 2023 155

155

Redazione Il sindaco Francesco Guarguaglini: “Grazie all’associazione. La collocazione del nuovo strumento è stata l’occasione anche di fare festa. Un momento bello, di una comunità che si stringe nel momento degli auguri, che sa guardare alla sua crescita, alla sua sicurezza e al rinnovamento. WivoaRadicondoli, essere comunità resiliente è anche questo”.

Radicondoli: Arriva un nuovo defibrillatore a Radicondoli, esattamente il nono, installato dalla Pubblica Assistenza grazie al finanziamento dell'amministrazione comunale. Il nuovo defibrillatore è stato apposto nel muro esterno dell'edificio scolastico nel corso della mattina di mercoledì 21 dicembre. “Da oggi anche i ragazzi sono più sicuri – commenta il sindaco Francesco Guarguaglini – Il mio ringraziamento va alla Pubblica Assistenza, che svolge tanti ruoli fondamentali nella nostra comunità con la rete dei volontari a cui si è aggiunta anche la gestione dei defibrillatori. A nome di Radicondoli e Belforte ci tengo davvero a dire grazie. La collocazione del nuovo defibrillatore è stata anche l’occasione di fare festa visto il periodo di Natale con i volontari della Pubblica Assistenza, della dirigente scolastica Monica Martinucci, degli insegnanti del plesso scolastico di Radicondoli e di tutti i ragazzi della scuola che hanno avuto la possibilità di incontrare direttamente Babbo Natale, arrivato a bordo di un autombulanza a sirene aperte ed ha portato dei regali a tutti i ragazzi, dei cuori rossi con il simbolo del defibrillatore. Un momento bello, di una comunità che si stringe nel momento degli auguri, che sa guardare alla sua crescita, alla sua sicurezza e al rinnovamento. Un momento bello davvero dunque per fare a tutti gli auguri di Natale, nel modo più semplice: mettendo a disposizione degli strumenti per aiutarsi a vicenda”. Tutto il progetto della collocazione dei defibrillatori fa parte del progetto "Radicondoli e Belforte cardioprotette" sostenuto dall’amministrazione comunale di Radicondoli attraverso un contributo alla Pubblica Assistenza locale. “Prima di avviare la fase di installazione nel 2021 avevamo 2 defibrillatori, 1 a Radicondoli e 1 a Belforte, oltre a quello presente sull'ambulanza e quello in dotazione alla società sportiva. Ne sono stati aggiunti altri sette a questo punto siamo a nove – fa notare Guarguaglini – Con orgoglio io e il vicesindaco Luca Moda abbiamo pure preso parte al corso, lo scorso anno, perché è importante avere l’abilitazione ed essere preparati per essere di servizio alla comunità tutta. WivoaRadicondoli, essere comunità resiliente è anche questo”.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Arriva un nuovo defibrillatore per le scuole di Radicondoli Arriva un nuovo defibrillatore per le scuole di Radicondoli 2023-01-01T18:00:00+01:00 424 it Arriva un nuovo defibrillatore per le scuole di Radicondoli PT2M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-Defibrillatore-Pubblica-Scuole-21-dicembre-ok.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-Defibrillatore-Pubblica-Scuole-21-dicembre-ok.jpg Maremma News Siena, Sun, 01 Jan 2023 18:00:00 GMT