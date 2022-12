Arriva la Befana, ecco l'ordinanza per consentire lo svolgimento dell'evento

Grosseto: Arriva la Befana a Grosseto ed è importante prestare attenzione ai divieti stabiliti dal Comune di Grosseto attraverso un'ordinanza per consentire lo svolgimento dell'evento del Comitato per la vita per la Festa della Befana del 5 gennaio.



Ecco tutte le regole da seguire:

1) Nel periodo compreso dalle ore 14 alle ore 20 del 5 gennaio - nel centro abitato di Grosseto nella piazza Dante Alighieri - è istituito il divieto di transito e sosta con la sanzione accessoria della rimozione per tutti i veicoli compresi quelli in possesso di autorizzazioni per la Z.T.L., eccetto i mezzi a servizio della manifestazione, garantendo sempre una corsia per i veicoli di emergenza non inferiore a m. 3,00 di larghezza;

2) Durante il periodo di validità dei divieti di cui al punto 1), la via Ricasoli è indicata come strada senza uscita, con ingresso da piazza del Mercato;

3) Dovrà essere consentito sempre e comunque l’accesso alle proprietà private presenti;

4) L'area indicata al precedente punto 1), dovrà essere riaperta alla normale circolazione veicolare dopo che la stessa sarà stata liberate dalle strutture presenti e dagli eventuali rifiuti lasciati sul luogo al termine della manifestazione. La società Sei Toscana dovrà provvedere alle necessarie operazioni di pulizia;

5) E’ istituito il divieto di sosta con rimozione coatta a tutti i veicoli eccetto i mezzi di supporto al presepe vivente, muniti di apposito contrassegno fornito dal comitato organizzatore, dalle ore 12 alle ore 20 del giorno 5 gennaio nel centro abitato di Grosseto in piazza F.lli Gori, con la soppressione temporanea degli stalli di sosta riservati agli autoveicoli a pagamento, escluso i due stalli di sosta riservati ai veicoli a servizio di persona con impedite o limitate capacità motorie ivi posti;

6) E’ istituito il divieto di transito al momento del passaggio dei partecipanti al presepe vivente, dalle ore 16 circa alle ore 17 circa del 5 gennaio e comunque fino al termine del passaggio della suindicata manifestazione con esclusione degli eventuali mezzi al seguito del Presepe vivente:

Percorso di trasferimento da piazza Fratelli Gori, viale Porciatti, via Fallaci, piazza Rosselli, via Fallaci, Corso Carducci, piazza Duomo, piazza Dante Alighieri e arrivo in piazza Duomo alle 17 per la cerimonia religiosa.

7) E’ istituito il divieto di transito al momento del passaggio dei partecipanti alla “Passeggiata con la befana” dalle ore 18.30 circa alle ore 19.30 circa del 05 gennaio 2023 e comunque fino al termine del passaggio della manifestazione con esclusione dei mezzi partecipanti alla stessa;

Ritrovo dei partecipanti: ore 18 circa in piazza Dante Alighieri (PARTENZA ORE 18.30 DA PIAZZA DANTE ALIGHIERI - VIA RICASOLI – PIAZZA DEL MERCATO EX PIAZZA DEL SALE) – PERCORSO SULLE MURA MEDICEE fino al Bastione Garibaldi discesa dalle Mura Medicee – VIA MAZZINI – PIAZZETTA MONTE DEI PASCHI – VIA SAFFI – percorso sulle Mura Medicee BASTIONE DELLA RIMEMBRANZA - ATTRAVERSAMENTO DELLA VIA AMIATA – BASTIONE MAIANO – BASTIONE CAVALLERIZZA discesa dalle Mura Medicee - PIAZZA DEL MERCATO EX PIAZZA DEL SALE – VIA RICASOLI E ARRIVO ORE 19.30 CIRCA IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI)

a) E' vietato il transito di qualsiasi veicolo, anche a quelli in possesso di autorizzazione Ztl, non al seguito delle manifestazioni, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei partecipanti;

b) E' fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

c) E' fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;

8) I mezzi a servizio degli eventi al seguito della manifestazione oggetto della presente disposizione, dovranno essere regolarmente autorizzati per l'accesso alla Ztl;

9) E' sospeso temporaneamente ogni provvedimento o parte di esso in contrasto con il presente atto.