Arriva il primo codice etico per la psicoterapia online: perché è importante

La pandemia ha fatto da apripista, ma poi il tempo ha confermato la tendenza: l’utilizzo delle piattaforme di psicoterapia online è sempre più diffuso. Questo, grazie anche a dei costi via via sempre più ridotti, ha permesso a tantissimi pazienti di iniziare il proprio percorso direttamente da casa propria, sfruttando i vari servizi digitali presenti sul mercato.



Con l’espandersi del mercato, però, sono aumentati gradualmente anche i rischi da tenere in considerazione. L’allargarsi dell’offerta fa sì che le probabilità di incontrare un erogatore di psicologia online poco attento alla qualità del servizio offerta aumentino. Questo può seriamente compromettere la tutela dei pazienti e dei professionisti.

Nasce il primo Manifesto per il Supporto Psicologico Online

Proprio per evitare questa tipologia di rischi, nasce il primo Manifesto per il Supporto Psicologico Online, un documento sottoscritto dalle principali aziende operanti nel settore della psicologia online, quali Serenis.it, TherapyChat, Mindwork, e Minders Community. Tutte le linee guida sono state discusse insieme al comitato etico del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi con l’obiettivo di regolamentare la distribuzione della psicoterapia tramite piattaforme web: un’azione che ha lo scopo di difendere pazienti e operatori del settore.

“Il settore del benessere mentale digitale è in crescita e promettente, ma proprio perché nuovo ancora incerto: è stato un piacere discutere questi punti con le aziende che ne fanno parte, e vederle collaborare per anticipare i rischi di un settore nuovo” dice Alessandra Ruberto referente commissione deontologica del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi.

Quattro rappresentanti delle varie piattaforme firmatarie aggiorneranno annualmente il Manifesto, per restare dietro a tutti i mutamenti che un settore in costante movimento come questo fa. Lo scopo, infatti, è quello di costruire un documento in grado di essere sempre attuale. Per il momento sono stati elencati sei punti chiave che lo contraddistinguono, che vanno da un uso responsabile della comunicazione fino all’importanza di fare rete anche con gli operatori offline.

Per maggiori dettagli sull’iniziativa: manifestopsicologico.it