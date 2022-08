Arriva il catalogo della Mostra evento al Museo di Vetulonia

Vetulonia: Le sensazioni di chi visita la Mostra evento del 2022 “A tempo di danza. In armonia, grazia e bellezza” allestita al Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia vanno dalla sorpresa suscitata dai capolavori ospitati fino all’apprezzamento del raffinato percorso espositivo e del progetto narrativo, passando dalla constatazione, dal riconoscimento e dalla valorizzazione del contributo fornito all’arte e alla cultura da parte del “feminino”, incarnato in mostra dalla umana e al tempo stesso sempiterna figura della danzatrice e dalla divina bellezza di Venere, dea dal dolce sorriso.



Grazie al catalogo, che sarà presentato dal giornalista Marco Hagge mercoledì 10 agosto alle ore 21.00 sotto le stelle di piazza Vatluna, antistante al MuVet, sarà ulteriormente possibile entrare dentro l’idea fondativa della mostra, quella di intrecciare e confrontare le idee di bellezza, grazia ed armonia attraverso non solo la loro declinazione nella statuaria antica di età romana, ma anche attraverso lo sguardo e il lavoro privilegiato del più grande interprete del Neoclassicismo.

Oltrepassato l’ingresso del museo infatti i visitatori rimarranno affascinati davanti alla più bella delle cinque danzatrici restituite dalla Villa dei Papiri di Ercolano ed alla Venere accosciata della collezione Farnese, due icone assolute della scultura in bronzo e in marmo, eccezionalmente in prestito dal Museo archeologico nazionale di Napoli, cui fanno da ideale contrappunto, fra antico e moderno, due capolavori canoviani in gesso, la Danzatrice con il dorso delle mani poggiato sui fianchi e la Venere Italica, entrambe dall’Accademia delle Belle Arti di Carrara. Un percorso intrecciato fra danza e bellezza, arricchito da una selezione di affreschi a tema provenienti dall’area vesuviana e da una scelta di gemme della Collezione Farnese, in prestito anch’essi dal Mann.

Il catalogo, pubblicato grazie alla collaborazione di Ara edizioni, testimonia e suggella il prestigio dei reperti in mostra e ribadisce l’autorevolezza del progetto scientifico. Libro nel libro, il capitolo riservato ai Ritratti d’autore di Luigi Spina, un corpus di “quadri fotografici” che accompagnano l’Esposizione dialogando con i capolavori d’arte antica e neoclassica esposti nelle due sale del MuVet.

Nell’estate 2022 al Museo di Vetulonia si è dato vita a un’esposizione internazionale senza precedenti. La selezione di capolavori di fama mondiale concessi in prestito dal principale Museo archeologico d’Italia, il Mann di Napoli, e dall’Accademia delle Belle Arti di Carrara stanno creando un interesse trasversale anche nel mondo dell’informazione, non solo italiana, con un fitto calendario di servizi e interviste.

Al MuVet inoltre, le opere del Maestro Antonio Canova, di cui noi, come i maggiori istituti di cultura italiani ed esteri, abbiamo inteso celebrare il bicentenario dalla morte, sono state accolte con la precisa intenzione di intessere un raffinato e inedito racconto, dove la danza, declinata in particolare al femminile, conduce con la sua narrazione attraverso uno spazio temporale dall’Antichità all’arte moderna, ma non solo.

Grazie alle foto-quadro di Luigi Spina e al cortometraggio diretto da Lorenzo Antonioni che immortala e rievoca all’interno del percorso espositivo la performance della ballerina e coreografa Caterina di Rienzo, anche le più nuove forme di arte e filmografia trovano spazio all’interno di un percorso espositivo nel quale l’architetto Luigi Rafanelli, curatore dell’allestimento, ha saputo valorizzarle e integrarle con l’imponente presenza dalle più alte espressioni dell’arte plastica romana in bronzo e in marmo e con i capolavori cui il genio di Antonio Canova ha saputo dar forma, nel sommo delicato ed etereo equilibrio fra nuova classicità e romanticismo.

L’esposizione infine si affaccia al futuro grazie al contributo di due innovative aziende della lavorazione del marmo di Carrara, che hanno messo le loro competenze avanguardistiche a disposizione del progetto, realizzando la scansione 3d e la riproduzione, in marmo e in dimensioni reali, della Musa della Danza, la Tersicore canoviana, il cui originale è conservato presso Villa Carlotta (Como). Torart e Robotor hanno così permesso di arricchire il percorso della mostra e di renderlo accessibile anche per percorsi tattili rivolti a pubblici speciali, come già in queste settimane lo staff del MuVet ha avuto modo di sperimentare insieme all’Associazione Iron Mamme - Odv autismo Grosseto e ai loro ragazzi.

La presentazione del catalogo sarà del resto l’occasione, in una serata appositamente dedicata, di incontrare, conoscere e ringraziare anche tutti i protagonisti “silenziosi” di questa eccezionale mostra, ovvero tutti gli sponsor che abbracciando l’audacia di questa visione e sostenendo l’entusiasmo sia della direzione scientifica, che dell’amministrazione comunale, rendendo così possibile con il loro contributo e il lavoro svolto la realizzazione di un progetto tanto ambizioso, quanto straordinario. A seguire visite guidate alla mostra evento a cura dello staff archeologico del MuVet.

Evento gratuito.

Info e prenotazione consigliata: 0564 927241 (da martedì a domenica 10.00-14.00 e 15.00-19.00); museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it