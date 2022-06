Arriva alla stretta finale la 10° Minicoppa Passalacqua

Grosseto: Gran finale per la decima edizione della Minicoppa Passalacqua, in corso di svolgimento sul sintetico di via Australia.



Nei quarti di finale disputati si sono imposti i ragazzi del Borgo Marsiliana sul Venturina per 2 a1, mentre la Nuova Grosseto ha avuto ragione del Follonicagavorrano B.

Grande pubblico presente a questi quarti di finali. C'è attesa per le semifinali e finali.

3° quarto di finale



Venturina – Borgo Marsiliana 1-2 (1-2)

VENTURINA: Bisceglia, Daddi, Alestra, Moretti, De Pinto, Foti, Roncalli, Venucci, Pantani, Cenerini, Ghilardini. A disposizione: Politi, Simoncini, Marcatili, Toninelli, Rossetti, Caciagli. Allenatore: Fabio Bucciantini.

BORGO MARSILIANA: Balassone, Giusti, Liculescu, Morello, Galatolo, Sartucci, Tosi, Iosif, De Santis, Angelini, Poccia. A disposizione: Manuca, Carrucola, Bagni, Rusu, Cinelli, Granci, Lega, Santoni, Totino. Allenatore: Enri Bagni.

ARBITRO: Guarino.

RETI: 2' Tosi, 12 Pantani, 47' Ghilardini.

NOTE: espulso De Santis per doppia ammonizione. Ammonito Bisceglia. Recupero: 20' + 6'. Il recupero del primo tempo è stato causato dalla sosta per infortunio di Venucci.





4° quarto di finale

Follonicagavorrano B – Nuova Grosseto 0-2 (0-1)

FOLLONICAGAVORRANO: Alfonsi, T. Riva, Guarini, Cascioli, Pimpinelli, Presta, Ginanneschi, Grosso, Nardo, M. Riva, Prisco. A disposizione: Parenti, Lesaj, De Angelis, Franchellucci, Visalli, Esposito, Spadi. Allenatore: Daniele Pagliarini.

NUOVA GROSSETO: Recupero, Canu, Giochi, Quinti, Crispino, Solari, Rossi, Rosati, Montemaggiore, Turbanti, Bigoni. A disposizione: Ennached, Ceci, Venturelli, D'Errico, Ferrarese, Gargani, Salvini, Tana. Allenatore: Alessandro Cipriani.

ARBITRO: Capecchi.

RETI: 24' Turbanti, 3' st Montemaggiore.

NOTE: nessun ammonito. Recupero: 3' + 5'.





Risultati dei quarti di finale

Venturina – Borgo Marsiliana 1-2

Grosseto – Virtus Maremma 3-1

Invictasauro A – Invictasauro B 6-0

Follonicagavorrano B – Nuova Grosseto 0-2





Semifinali mercoledì 22 giugno

Borgo Marsiliana – Invictasauro A ore 19.30

Grosseto – Nuova Grosseto ore 21.30





Finali domenica 26 giugno

3° e 4° posto ore 19.30

1° e 2° posto ore 21.30