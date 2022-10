Politica Arresto Donzelli: "No a strumentalizzazioni politiche" 14 ottobre 2022

14 ottobre 2022 151

151

Redazione Firenze: "Voglio bene a mio fratello. L’amore fraterno è l’unica cosa che unisce me a questa vicenda. Confido nella sua innocenza e ho piena fiducia nella Giustizia italiana. Se qualcuno vuole strumentalmente legare il procedimento giudiziario a me perde tempo. È noto che non c’è mai stato alcun legame tra l’attività imprenditoriale di mio fratello e la mia attività politica. Niccolò non ha nemmeno mai partecipato ad alcun evento di Fratelli d’Italia, avendo anche, come tutta la mia famiglia, un orientamento politico diverso dal mio". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Politica Arresto Donzelli: "No a strumentalizzazioni politiche" Arresto Donzelli: "No a strumentalizzazioni politiche" 2022-10-14T09:00:00+02:00 108 it Arresto Donzelli: "Se qualcuno vuole strumentalmente legare il procedimento giudiziario a me perde tempo" PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/04/01/20200401135448-2b0bb476.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/04/01/20200401135448-2b0bb476.jpg Maremma News Firenze, Fri, 14 Oct 2022 09:00:00 GMT