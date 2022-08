Arpa al Chiaro di luna. Appuntamento musicale a Catiglione della Pescaia

Proseguono i concerti di Note al Chiaro di Luna ogni martedì del mese di agosto nella suggestiva location di Casa Rossa Ximenes. Martedì 9 agosto, ore 21.00, a salire sul palco Elena Gaia Maria Castini.

Castiglione della Pescaia: Un concerto per arpa che accompagnerà, come di consueto, le parole di un celebre scrittore, simbolo della letteratura contemporanea: James Joyce.

Musiche di Scarlatti, Paradisi, Fauré, Grandjany, Reniè, Catselnuovo Tedesco. E' l'appuntamento di martedì 9 agosto, ore 21.00, dei concerti di Note al Chiaro di Luna. A salire sul palco Elena Gaia Maria Castini.

Elena inizia lo studio dell’arpa all’età di cinque anni, quindi entra al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, dove, con la Prof.ssa Patrizia Pinto, si diploma giovanissima e si laurea nel 2016, con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore.

Nel 2018 consegue il Master di II livello presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma con Emanuela degli Esposti.

Vincitrice di importanti concorsi, si è esibita in giovanissima età per due anni consecutivi presso il Musikverein di Vienna.

La giovane è inoltre tra i vincitori del Progetto Attraverso i suoni, nato dalla collaborazione tra le sedi A.Gi.Mus di Firenze, Grosseto e Arezzo e la Fondazione CR Firenze.





Il progetto è stato sostenuto dai Comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia.

Elena non sarà la sola dei dodici vincitori che avremo occasione di ascoltare durante la Rassegna di Casa Rossa Ximenes: martedì 30 agosto, in occasione del concerto conclusivo di Note al Chiaro di Luna, a salire sul palco il Trio I Suavite - Francesca Sofia Presentini, Emma Longo (flauti) e Mattia Amato (pianoforte) - per una serata dedicata alla musica di Doppler, Demerssman, Busoni, Giacometti e alle parole di Italo Calvino.

INGRESSO LIBERO.

PER INFO: tel. 339 7960148, agimus.grosseto@agimus.it, www.attraversoisuoni.it, www.agimusgrosseto.it.