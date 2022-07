Armando Natale presenta il nuovo giallo "Anomali omicidi in Maremma"

Grosseto: Venerdì 8 Luglio ore 18:30 presso la Pro Loco di Grosseto Armando Natale presenta il suo nuovo giallo "Anomali omicidi in Maremma. Un'indagine del commissario Miccoli" Giovane Holden editore. Dialoga con l'autore Anna Bonelli, introduce il presidente della Pro Loco Andrea Bramerini.



Verrà offerto un piccolo aperitivo.





Il libro

Marco Miccoli, in attesa in attesa di assumere l’incarico di commissario capo presso la questura di Grosseto, lascia Roma e si stabilisce con i suoi tre gatti nel casale di famiglia a Castiglione della Pescaia in Maremma, considerato uno dei borghi più belli della Toscana. A Castiglione il commissario è nato ed è stato cresciuto dai nonni; in particolare il nonno gli ha trasmesso l’amore per le tradizioni e per una terra generosa, a volte selvaggia ma sempre bellissima. Qui riprende i contatti con gli amici di gioventù e con Marta, il suo primo amore, di cui non gli sfugge l’aria triste e lo sguardo preoccupato. Ma è l’incontro fortuito con una giovane bancaria milanese, Susy Sottili, da poco trasferita nella filiale locale, a segnare una svolta nella routine del commissario. La donna, che ha alle spalle un passato doloroso, si rivela intrigante e fascinosa.

L’idilliaco ritorno a casa del commissario è, però, ben presto turbato da numerosi eventi delittuosi che si susseguono, in modo anomalo per una terra solitamente pacifica, e la stampa cittadina si accanisce lamentando una presunta incapacità della polizia.

Coinvolto nelle indagini, Miccoli scopre che è in atto una guerra tra bande rivali per il controllo del territorio nell’ambito del commercio della droga e soprattutto che ne sono parte in causa alcuni suoi amici nonché un precedente amante di Susy, che poco dopo viene indagata per omicidio volontario. Costretto a destreggiarsi tra deontologia professionale e sentimenti, Marco Miccoli conduce in porto una indagine tra le più difficili della sua carriera.

L'autore

È nato a Caserta nel 1950. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma, nel 1980 ha conseguito la Specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Trieste e nel 1982, presso l’Università degli Studi di Roma, la Specializzazione in Chirurgia Vascolare. È stato Primario di Chirurgia Vascolare presso l’Ospedale di Grosseto fino al 2016 e ha insegnato presso la Scuola di Specializzazione di Chirurgia Generale e di Pronto Soccorso dell’Università degli Studi di Siena.

Ha svolto numerosi stage professionali presso prestigiose strutture ospedaliere in Europa e negli USA e ha partecipato come relatore a convegni in Italia e all’estero; è autore di molte pubblicazioni scientifiche apparse su riviste nazionali e internazionali. Ha pubblicato "Intrigo", Europa Edizioni, 2020.

La presentazione è organizzata dalla libreria Mondadori in collaborazione con la Pro Loco di Grosseto.