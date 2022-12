"Argentario senza ostacoli" alla festa per il prossimo Natale

Monte Argentario: Nei giorni scorsi a Porto Santo Stefano alla festa in prossimità del Natale e dove ci si lascia il cuore c'erano tante ma tante persone nella sala della Confraternita delle Misericordie arredata con una bella mostra di opere con motivo floreale alla fine del Corso Umberto hanno e tutti hanno brindato insieme alle ragazze e ai ragazzi di "Argentario senza ostacoli" ai loro genitori e parenti. Erano presenti i protagonisti dei diversi laboratori che per mesi hanno portato avanti dei programmi con loro, come Carlo Alberto Perillo per quello di pittura, Catia Canuzzi e Michela Costanzo quello artistico e Simona Lunghi di cucina e i risultati sono stati ammirati e degustati da tutti gli intervenuti.



Ci piace ricordare i nomi dei 14 bravissimi allievi che si sono impegnati nell’apprendere le arti dei pennelli e dei mestoli, Ilaria Augugliaro, Giada Tantulli, Veronica Landri Scognamiglio, Caterina Anichini, Tommaso Loffredo, Elisa Fanciulli, Carolina Cerulli, Vito Lombardi, Martina Chiocca, Angela Solari, Andre Fotea, Lorenzo Bracci e Luca Bisconti, a loro va tutto il bene che si può volere. L’a.c.s.s.d. Argentario senza ostacoli è un’associazione costituita da genitori di ragazzi diversamente abili, dai ragazzi stessi e da un gruppo di persone cariche di buona volontà, ha festeggiato i suoi dieci anni di vita pieni di eventi in acqua, piscina mare e veleggiate, in terra teatro ed esibizioni e ora di arte e cucina.





Un meritato felicissimo Natale e fine anno a tutti loro, da parte di Artemare Club.