Arcidosso, pubblicato l'avviso per contributi a fondo perduto

Arcidosso: Ai sensi del DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020, l’Amministrazione Comunale di Arcidosso ha adottato e pubblicato il bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto per le spese sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti sul proprio territorio per l’anno 2022.



I beneficiari sono le piccole e micro imprese che:

svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all’albo delle imprese artigiane) attraverso un’unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Arcidosso ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale;

sono regolarmente costituite e iscritte al registro imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;

non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

L’erogazione riguarda contributi a fondo perduto per spese di investimento (solo a titolo esemplificativo: ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, investimenti immateriali, opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti). il contributo una tantum è concesso a fondo perduto per le spese sostenute dalle suddette imprese, nel periodo 01/01/2022 e fino al 31/12/2022

l'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente avviso è pari a € 44.109,00 per il 2022. il contributo sarà ripartito tenendo conto del numero delle istanze pervenute fino a concorrenza delle somme assegnate. non potranno beneficiare del contributo le attività che, negli anni antecedenti alla pubblicazione del presente avviso, presentano pendenze di natura tributaria o patrimoniale nei confronti del comune di Arcidosso riferite all'attività di impresa per cui si chiede il sostegno. se ditte individuali che esercitano l’attività presso una privata abitazione, sarà valutata la situazione tributaria o patrimoniale relativa alla privata abitazione e al titolare dell’immobile.

l’istanza potrà essere avanzata entro e non oltre il giorno 31/12/2022. I moduli e gli allegati per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito internet del comune o possono essere richiesti all’ufficio commercio all’indirizzo e-mail: commercio@comune.arcidosso.gr.it oppure telefonando al numero 0564/965055.