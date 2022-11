Arcidosso Celebra il 25 e 30 novembre

Arcidosso: La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita nel 1999 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, designando il 25 novembre come data della ricorrenza e invitando a tal fine i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG ad organizzare in questo giorno attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema.



Nella risoluzione ONU 54/134 del 17 dicembre 1999 viene precisato che si intende per violenza contro le donne "qualsiasi atto di violenza di genere che si traduca o possa provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia che avvengano nella vita pubblica che in quella privata". La violenza contro le donne è a tutti gli effetti una violazione dei diritti umani.

In molti Paesi, come l'Italia, il colore esibito in questa giornata è il rosso e uno degli oggetti simbolo è rappresentato da scarpe rosse da donna, allineate nelle piazze o in luoghi pubblici, a rappresentare le vittime di violenza e femminicidio.

L’Amministrazione Comunale di Arcidosso, come ogni anno, aderisce alla Giornata di sensibilizzazione e poiché questo tema è strettamente legato alla cultura del diritto e considerando che la libertà delle donne è un percorso che si costruisce ogni giorno, si è ritenuto opportuno unire tale celebrazione con quella della Festa della Toscana, che ricorre il 30 novembre, ricordando come il Granducato di Toscana sia stato il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte e la tortura, con la promulgazione della Riforma Penale del 30 novembre 1786. L’impegno dell’Amministrazione su questi temi si manifesterà quindi Mercoledì 30 novembre quando alle ore 16.00 sarà inaugurato presso il Palazzo Comunale (2°piano) il “Punto antiviolenza Amiata” del Centro Antiviolenza Olympia de Gauges, in cui le operatrici, con adeguata formazione ed esperienza maturata in anni di ascolto e formazione, accolgono e sostengono le donne e i loro figli e figlie.