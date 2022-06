Architetti. Concorso progettazione per la greenway di via De’ Barberi

Ordine Architetti: “Presentato oggi il concorso di progettazione a procedura aperta che porterà alla realizzazione della greenway di via De’ Barberi, compresa nella progettualità PINQuA”.



Grosseto: È stato presentato oggi il concorso di progettazione a procedura aperta che porterà alla realizzazione della greenway di via De’ Barberi, compresa nella progettualità PINQuA, per cui il Comune di Grosseto ha ottenuto un finanziamento di 15 milioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. L’obiettivo del Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare è quello di ripensare quelle aree cittadine strategiche, dotandole di nuove funzioni, in grado di dare vita a processi di rigenerazione urbana in un percorso ideale e strutturale che mette in collegamento il centro storico con la periferia grossetana. In questo contesto, importanza strategica è rivestita dalla riqualificazione dell’asse viario di via De’ Barberi tramite la realizzazione di una greenway urbana quale infrastruttura di connessione tra il centro storico, la Cittadella dello studente, il fiume Ombrone e l’omonimo Peep anch’esso oggetto di riqualificazione grazie al PINQuA.

A seguito dell’atto di intesa sottoscritto e visto il valore cruciale che assume questa progettualità, l’Amministrazione comunale ha deliberato di utilizzare il supporto dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Grosseto per lo svolgimento delle fasi del concorso di progettazione. Lo scopo è quello di decretare il miglior progetto di fattibilità tecnico-economica e affidare al vincitore del concorso le successive fasi della progettazione, ovvero il progetto definitivo, il progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori. Il concorso è strutturato in due gradi. Il primo prevede l’elaborazione di una relazione tecnicoillustrativa della proposta con la stima della fattibilità, di una tavola masterplan e vari approfondimenti progettuali. I cinque migliori concorrenti avanzeranno al secondo grado e saranno chiamati a produrre un progetto di fattibilità tecnico-economica con la definizione delle fasi successive della progettazione (progetto definitivo ed esecutivo).

“Il PINQuA è il maxi progetto che con oltre 52 milioni generati grazie a numerose partnership pubblico-private, definirà il nuovo volto di Grosseto. In questo contesto vogliamo riqualificare via De’ Barberi come asse di collegamento moderno e funzionale, con aree verdi ed interventi di traffic calming in una zona che vuole tornare ad essere al centro delle dinamiche sociali e di comunità della città – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi – Abbiamo bisogno di idee coraggiose ed innovative, ma soprattutto di 2 qualità: per questo abbiamo pensato al concorso di progettazione, come strumento valido, usato per la prima volta a Grosseto, per richiamare i più autorevoli professionisti da tutta Italia.” “L'Ordine degli Architetti ha aderito con grande entusiasmo alla richiesta del Comune di fornire il supporto per lo svolgimento del concorso di progettazione per la riqualificazione dell'asse viario di via de Barberi – conclude Stefano Giommoni, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Grosseto - . La procedura del concorso di progettazione consentirà a tanti architetti, anche di caratura nazionale, di misurarsi con il tema della "greenway" e questo a beneficio della qualità della progettazione e dell'opera futura. Va dato atto e merito alla scelta operata dal Comune di Grosseto di avvalersi della procedura del concorso di progettazione e al lavoro svolto dall'assessore ai Lavori Pubblici. Auspichiamo che anche per altre grandi opere di trasformazione della città vengano avviate procedure concorsuali. Rinnoviamo sin da ora la nostra disponibilità al dialogo, al confronto e al supporto culturale e operativo".