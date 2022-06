Aprono le visite guidate all’area archeologica di Roselle

Roselle: Progetto nato dalla collaborazione del Comune di Grosseto con Le Orme, un’occasione per potersi immergere nella natura maremmana e ammirare i resti dell’antica città etrusca di Roselle. Le visite guidate inizieranno dal 21 giugno e proseguiranno fino al 13 settembre, tutti i martedì alle ore 17.00. Il costo della visita guidata è di 7€ a persona, ingresso incluso.



“È un progetto importante per valorizzare la nostra realtà locale, una grande occasione per conoscere il territorio e la storia della maremma accompagnati da una guida esperta, permettendo non solo ai turisti ma anche ai nostri cari cittadini di poter osservare e comprendere una delle nostre più grandi bellezze” – queste le parole del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale.

Per info e prenotazioni è possibile telefonare tutti i giorni dalle 14.00 alle 17.00 al: 0564/416276; 3466524411