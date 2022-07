Appuntamento con estival Internazionale Music & Wine

L’evento si terrà presso il chiostro del Museo di Storia Naturale della Maremma per l’ultima serata estiva di Music & Wine. Quattro flauti magici per un concerto di altissimo livello accompagnati dai migliori vini rosati di maremma

In caso di caldo intenso il concerto si svolgerà nella sala climatizzata all’interno del museo

Grosseto: Quattro flauti magici, in una formazione tutta al femminile proveniente dalla Puglia, saliranno sul palcoscenico del grazioso chiostro del Museo di Storia Naturale della Maremma di Grosseto martedì 2 agosto prossimo alle ore 21,15 con inizio degustazioni alle 20,45 per la serata conclusiva dei concerti nel chiostro del Festival Internazionale Music & Wine, manifestazione musicale di altissimo livello giunta alla sua trentaduesima edizione e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto e dall’Associazione Amici del Quartetto sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini, in collaborazione con la Fondazione Grosseto Cultura e il Museo di Storia Naturale

Il quartetto di flauti Flart Quartet, formazione strumentale alquanto rara e inconsueta, è infatti composto da Natalia Bonello, Catia d’Elia, Palma di Gaetano e Nicoletta di Sabato quattro affermate musiciste molto attive anche nell’attività musicale solistica che suoneranno utilizzando tutti gli strumenti della “famiglia” del flauto, dall’ottavino fino al flauto basso e contralto e proponendo “Classica in un soffio…” un programma ricco di sprint e di simpatia nel quale, attraverso lo strumento principe della famiglia dei fiati, trasporteranno il pubblico in un percorso d’ascolto basato sui brani più importanti della musica classica, dei “songs” americani di George Gershwin, della musica da film di Rota e Morricone fino ad arrivare al famosissimo Volo del Calabrone di Rimskij-Korsakov presentati attraverso una versione sonora e timbrica davvero interessante. Brani famosissimi quali “Le Nozze di Figaro” di Mozart, la Carmen di Bizet, The Man I Love di Gershwin, Mission di Morricone, il Volo del Calabrone e tanti altri che il pubblico ha conosciuto attraverso la pubblicità e il cinema ritorneranno piacevolmente nella memoria musicale degli ascoltatori in una serata dedicata alla grande musica e al relax. Infatti, come di consueto, il concerto sarà preceduto da una degustazione dei migliori vini rosati di Maremma a cura di “Rosae Maris” e in collaborazione con la Scuola Europea Sommelier e “quandoBasta”, questa volta accompagnati dalle rinomate schiacce del forno Galletti, e per chi lo vorrà vi sarà la possibilità di visitare il Museo. Data l’eccezionalità climatica di questo periodo, gli organizzatori fanno sapere che in caso di caldo intenso dopo la degustazione in giardino il concerto si sposterà nella sala climatizzata all’interno del museo stesso.

L’ingresso allo spettacolo, comprensivo di degustazioni e visita al museo, è di 12 euro prenotando presso l’Associazione Amici del Quartetto al numero 333 9905662 (anche whatsapp) o scrivendo alla email amiquart@gmail.com .