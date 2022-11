Approvato progetto per nuova pavimentazione scuola elementare di Marina

Per la realizzazione dell'intervento è prevista una somma pari a 57 mila euro.

Grosseto: Durante la sua ultima seduta, la Giunta comunale di Grosseto ha approvato il progetto esecutivo per la sostituzione della pavimentazione dei locali mensa della scuola elementare di via Baracca a Marina di Grosseto. L’intervento di sostituzione si è reso necessario in seguito alla segnalazione ed al conseguente sopralluogo che ha rilevato una pavimentazione in linoleum vecchia e rovinata.



Per la realizzazione dell'intervento è prevista una somma pari a 57 mila euro. “Proseguono i lavori di ristrutturazione e rinnovo degli istituti scolastici del nostro Comune - dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi -, ci stiamo impegnando affinché i nostri ragazzi possano studiare in luoghi sempre sicuri ed accoglienti. Grazie a questo particolare intervento, nella scuola elementare di Marina di Grosseto, i locali mensa saranno presto rinnovati con una pavimentazione più consona e adeguata".