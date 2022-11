Grosseto: Nella sua seduta odierna il Consiglio comunale ha approvato l’aggiornamento del nuovo regolamento edilizio comunale(RIEC). Tale atto si è reso necessario nell’ambito del continuo monitoraggio che l’amministrazione comunale ha messo in campo per le verifiche degli effetti nell’applicazione degli atti regolamentari. Di concerto, come dall’anno 2020, con la consulta tecnico permanente delle professioni tecniche. Una condivisione, pressochè unica in Italia, che consente di agevolare il lavoro dei professionisti e degli uffici, con l’evidente finalità di snellire le pratiche edilizie. L’incontro di lavoro ha avuto luogo il 7 settembre alla presenza del vicesindaco ed assessore all’edilizia privata, Fabrizio Rossi.

“L’analisi periodica,- spiega lo stesso Fabrizio Rossi - viene sempre fatta sulla base delle pratiche edilizie presentate durante l’anno, ma anche sotto indicazione degli aggiornamenti normativi che si susseguono. La formula della consulta tecnica permanente sta avendo un grandissimo successo anche perché ci consente di monitorare periodicamente tutta la pratica quotidiana, cioè il lavoro tecnico che svolgono i professionisti. Si tratta di un modus operandi stimolante per l’ufficio edilizia, che crea un momento di confronto che permette di trovare delle nuove soluzioni. La pratica quotidiana serve non soltanto all’iniziativa privata ma anche alle casse comunali; l’aver incentivato questo approccio alla materia ha generato una serie di spunti che per noi sono molto preziosi”.



“L’approvazione da parte del Consiglio dell’aggiornamento del regolamento edilizio comunale – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - è fondamentale poiché ci consente di rimanere al passo con le evoluzioni e le esigenze di questo settore essenziale per la nostra economia. Vogliamo proseguire con determinazione su questa strada all’insegna della concertazione e della condivisione degli obiettivi con tutti gli attori del comparto”.