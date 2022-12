Approvata all'unanimità la modifica all'accordo di programma per la ciclovia

Castiglione della Pescaia: Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia nella seduta di lunedì scorso ha approvato all’unanimità la modifica all’accordo di programma fra Regione Toscana e Comune per la realizzazione della Ciclovia Tirrenica, un progetto strategico per lo sviluppo integrato della mobilità e del turismo sostenibile molto atteso dalla comunità locale che lo riconosce da sempre come un imminente elemento positivo, sia in chiave turistico-economica che per i benefici in termine di salute.



«L’importanza di questa infrastruttura di carattere internazionale – spiegano Elena Nappi e Susanna Lorenzini, rispettivamente sindaca e assessora ai Lavori pubblici – è da sempre condivisa da tutte le forze politiche che fanno parte dell’assise consiliare. La Ciclovia, che attraverserà la Liguria, la Toscana ed il Lazio, è al momento il progetto di un unico percorso ciclabile, da Ventimiglia a Roma, 668 chilometri da fare in bicicletta, in parte su ciclabili esclusive e in parte su percorsi misti e protetti, che consentiranno di andare dal confine con la Francia, alla Capitale, seguendo sostanzialmente la costa tirrenica».

Castiglione della Pescaia è coinvolta nel tracciato per oltre 25 chilometri. Partendo da Pian d’Alma si arriva a Punta Ala da dove si congiunge a Rocchette per poi arrivare nel capoluogo e lasciare il centro turistico al confine con Marina di Grosseto.

«Siamo convinte – sostengono Nappi e Lorenzini - che turismo, sviluppo e occupazione riceveranno un aiuto consistente da questa arteria viaria in quanto farà arrivare molti appassionati del turismo lento a soggiornare nella cittadina costiera e sarà un richiamo fondamentale per tutto l’entroterra».

«L’accordo di programma Comune-Regione – ricordano Nappi e Lorenzini – è stato siglato nel 2019, il primo in Toscana a sostenere anche le spese di realizzazione e non solo di progettualità per un impegno di oltre 3milioni di euro. Siamo partiti immediatamente con i lavori ma poi il mondo è improvvisamente cambiato. La pandemia da coronavirus ha messo a dura prova la quotidianità di tutti noi. La salute pubblica è stata per circa due anni la priorità alla quale far fronte da parte delle amministrazioni a tutti i livelli. Sono cambiate in questo periodo le modalità operative di lavoro anche all’interno degli enti pubblici, ma soprattutto ci siamo trovati ad affrontare un innalzamento vertiginoso dei prezzi dei materiali che insieme a sopraggiunte esigenze di varianti, ci hanno portato ad un nuovo accordo di programma dove si evidenzia la priorità di realizzazione dell’opera basata su una doppia scadenza: fine 2024 del lotto 1, che da Pian d’Alma arriva a Punta Ala e del lotto 4, che dal bivio di Rocchette arriva al confine con Marina di Grosseto, per arrivare al completamento della Ciclovia Tirrenica con i restanti lotti entro il 2026».

La sindaca Elena Nappi ha poi portato in approvazione l’adesione al testo della mozione della Regione Toscana in sostegno e solidarietà alle donne iraniane.

«Un atto importante, votato all’unanimità – ha detto Elena Nappi – che evidenzia ancora una volta la sensibilità di questo territorio nei confronti dei diritti delle donne in tutto il mondo».