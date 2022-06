Appello al voto, Morini: 'Ai mancianesi chiediamo fiducia'

"Ai mancianesi chiediamo fiducia per portare avanti i nostri progetti. Ripartiamo da qui: concretezza, competenze, amore per Manciano".



Manciano: Domenica 12 giugno a Manciano si vota per eleggere l’Amministrazione comunale. «Ai mancianesi – dichiara Mirco Morini, sindaco di Manciano candidato al secondo mandato – chiediamo di rinnovarci la fiducia: ciò che siamo stati capaci di fare in questi cinque anni è concreto. E abbiamo ancora tanti progetti da portare avanti: ad esempio la gestione delle Terme del Mulino con l’ampliamento dell’area di sosta e la riqualificazione del percorso pedonale, la modifica di tutti gli impianti di illuminazione con luci a led e luci artistiche nei punti chiave del territorio, la conclusione della realizzazione dell’area polivalente a Marsiliana, l’apertura della residenza sanitaria per i disabili, la conclusione delle riqualificazioni dei centri storici del capoluogo e dei borghi, la sistemazione delle strade di campagna, lo sviluppo della promozione turistica e la nuova scuola a Saturnia.

Siamo pronti a continuare il percorso iniziato cinque anni fa, abbiamo l’esperienza, le competenze e le professionalità per far crescere Manciano. Per noi parlano i fatti e non le illazioni che invece arrivano dai nostri avversari, impegnati solo in una campagna elettorale denigratoria nei nostri confronti, senza proposte concrete e fattibili. Agli scontri e ai confronti con chi ha dimostrato di non essere leale abbiamo sempre preferito l'incontro con i nostri concittadini mancianesi per parlare di futuro. A loro chiediamo fiducia per proseguire l'esperienza amministrativa e garantire altri cinque anni di grandi obiettivi da raggiungere».