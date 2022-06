Appello al voto. Grisanti e ‘Insieme per Campagnatico’

“Altri cinque anni per portare a compimento il lavoro iniziato in maniera trasparente eportato avanti con il confronto con i cittadini”.



Campagnatico: “Tante opere realizzate, molte messe in cantiere che lo saranno nel futuro prossimo. Altri cinque anni per condurre a compimento il lavoro già iniziato, visibile, trasparente, portato avanti con il confronto e all’insegna della legalità. Per questo chiediamo ulteriore fiducia e sostegno dai cittadini del Comune di Campagnatico”. Il candidato Sindaco Luca Grisanti ed i candidati della Lista ‘Insieme per Campagnatico’ lanciano l’appello finale al voto.

“E’ stata una campagna elettorale intensa, bella, ma allo stesso tempo faticosa anche per attacchi subiti che sono andati sul personale e non sul concreto del lavoro svolto – sostiene Grisanti supportato anche dalla sua squadra- Quanto fatto è sotto agli occhi di tutti e quanto faremo in parte è già stato messo in cantiere, in parte invece verrà programmato nei prossimi mesi. Quello che abbiamo costruito nei primi cinque anni rappresenta la base che ci consentirà nel prossimo mandato di raccogliere molti frutti e di assicurare ai cittadini un Comune migliore, fatto di servizi al cittadino, di qualità del territorio, di ambiente da tutelare e di sviluppo sostenibile, che guarda ad un turismo cosiddetto lento, che accompagni il viaggiatore nei borghi e nelle bellezze naturali che i nostro territorio sa offrire”. Un territorio da difendere. “In questi anni – ricorda Grisanti- abbiamo lottato contro lo stoccaggio dei gessi rossi a Pietratonda e contro il Deposito Nazionale delle Scorie Naturali. Una battaglia che intendiamo vincere sostenendo gli interessi dei nostri cittadini e degli imprenditori locali che da anni puntano sull’eccellenza dei prodotti, soprattutto di quelli agricoli. Nel frattempo però abbiamo lavorato per efficientare gli edifici pubblici ed abbattere al massimo la produzione di CO2.

Abbiamo posto le basi attraverso il Pnrr per una nuova scuola ad Arcille con una nuova mensa e la sezione della materna e la ristrutturazione delle palestre, di Arcille e Campagnatico. Sempre con il Pnrr chiuderemo definitivamente il capitolo dell’ecomostro con la realizzazione della ‘Casa della Cultura’ rendendolo fruibile e funzionale oltre a quanto già fatto con la piazza e il parcheggio sottostante. Abbiamo riaperto l’asilo nido pensando alle famiglie residenti sul territorio. Non abbiamo mai dimenticato di dialogare con le associazioni, i comitati e le pro loco, che per noi sono assoluti punti di riferimento. Non ci siamo dimenticati della viabilità, ma anche delle infrastrutture informatiche che oggi permettono al cittadino di avere servizi migliori”. Una campagna elettorale svolta tra la gente. “E’ stato bello confrontarci con i nostri cittadini e riscuotere consenso, ma ricevere anche suggerimenti e, laddove necessaria, anche qualche critica – sostiene ancora Grisanti- Siamo consapevoli che molto si è fatto, ma che molto c’è da fare. L’impegno è quello di farlo con la gente e per la gente, con un programma semplice e aperto al contributo di tutti, e con un atteggiamento non divisivo, ma che anzi unisca le forze migliori di questo territorio e tutto coloro che vogliano dare il proprio contributo”.