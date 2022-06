Aperto Bando per contributi ad integrazione dei canoni di locazione

Porto Santo Stefano: Sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l’integrazione del canone di locazione, ai sensi della legge n. 431 del 9/12/1998, alle condizioni e sulla base dei requisiti fissati nel bando pubblicato sul sito del Comune.



Il bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l’anno 2022, a cui sono destinate le somme del fondo nazionale che saranno rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria, stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Regionale della Toscana, integrate da apposita compartecipazione comunale. Possono partecipare al presente bando i soggetti che, alla data di emissione nonché al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva, sono in possesso di una serie di requisiti, tra questi : essere residenti nel Comune di Monte Argentario nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo; essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza con esclusione degli alloggi ERP. E’ data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale; assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda; essere in possesso di attestazione ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda dalla quale risultino un valore ISE non superiore a € 29.545,98.

Il termine ultimo per presentare le domande al Comune di Monte Argentario è fissato al 5 agosto 2022 alle ore 12,30. Le domande devono essere compilate unicamente su moduli appositamente predisposti dal Comune disponibili presso l’Ufficio Casa nei giorni di Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e di Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 o scaricabili dal sito www.comune.monteargentario.gov.it e presentate via email non certificata all’indirizzo sociale@pec.comune.monteargentario.gr.it , tramite PEC all’indirizzo: argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it o presentate a mano all’Ufficio Urp sito in P.le dei Rioni n.8 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 ed il martedì e il giovedi anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio Casa ai numeri 0564/811971- 983.