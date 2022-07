“Aperti per ferie”, Confartigianato Imprese e le attività aperte in agosto

Grosseto: Confartigianato Imprese Grosseto lancia tra i propri associati l’iniziativa “Aperti per Ferie”, un servizio gratuito pensato per dare la possibilità alle attività che restano aperte ad agosto, di farlo sapere ai cittadini, anche attraverso i canali dell’associazione.



L’elenco delle ditte “Aperte per Ferie” verrà, infatti, pubblicato sul sito internet www.artigianigr.it e sulla pagina facebook di Confartigianato Imprese Grosseto. Chi intende restare aperto nel mese di agosto e vuole approfittare di questa iniziativa per farlo sapere, deve quindi inviare entro e non oltre il 29 luglio una scheda con le informazioni sugli orari di apertura, nel format richiesto che è possibile scaricare al seguente link http://www.artigianigr.it/index.php/588-aperti-per-ferie-confartigianato-imprese-grosseto-promuove-le-attivita-aperte-ad-agosto

Il servizio è riservato alle aziende in regola con il tesseramento. Una volta compilata la scheda deve essere inviata entro la scadenza indicata alla mail segreteriagenerale@artigianigr.it “Aperti per Ferie” nasce per attenuare il disservizio causato dalla chiusura della maggior parte degli esercizi commerciali nel classico periodo di vacanza. È pensato per la cittadinanza ma anche per i turisti che ad agosto visitano il nostro territorio.