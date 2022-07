Aperitivo letterario con “Viaggio segreto nei giardini” di Caterina Contu

Sabato 9 luglio al Polo culturale Le Clarisse la presentazione del libro della paesaggista



Grosseto: L'architetto Caterina Contu sarà l'ospite del prossimo appuntamento con la rassegna “Aperitivi letterari” organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione “Letteratura e dintorni”. Sabato 9 luglio alle ore 19 nel chiostro del museo in via Vinzaglio 27 l'autrice presenterà il suo libro “Viaggio segreto nei giardini. Il simbolismo come matrice compositiva dei giardini dell'antichità e rinascimentali e la scoperta dei percorsi iniziatici”, pubblicato da Innocenti Editore.





Il biglietto d'ingresso costa 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) con degustazione dei vini della Fattoria San Felo e una visita guidata alla mostra “Paesaggi di Toscana: da Fattori al Novecento”. È consigliata la prenotazione scrivendo a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamando il numero 0564 488066. Nell’occasione sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Caterina Angela Contu è architetto paesaggista, specializzata nella progettazione di “giardini emozionali” e di restauro di giardini storici. Proprio la sua professione, nonchè la sua passione, l'hanno indotta a scrivere un'opera singolare e affascinante: una storia millenaria in cui scoprire simbolismi, mistero e magia, plasmati nell’universo alchemico dei giardini, con un susseguirsi di richiami ad opere letterarie, musicali e poemi onirici che da Omero a Dante hanno esaltato la bellezza del giardino, identificandolo come ambientazione ideale. Un viaggio attraverso labirinti, grotte e isole, tra sculture olimpiche e figure enigmatiche, in cui storia e mitologia si fondono fino a svelare le ragioni che hanno condotto menti illuminate a creare i “giardini simbolici”.