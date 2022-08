Anziano colpito da malore a Calamoresca

Soccorso con ausilio di 118, Guardia Costiera e assistenti bagnanti.



Piombino: Nella mattinata odierna, in seguito ad una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, in merito ad un anziano di 79 anni colto da malore presso la spiaggia di Calamoresca, i militari della Guardia Costiera di Piombino sono intervenuti sul posto per prestare assistenza al personale sanitario del 118. Giunti sul luogo dell’incidente, durante le operazioni di rianimazione messe in atto dai sanitari, hanno constatato l’ottimo operato degli assistenti bagnanti, che hanno prestato soccorso all’anziano signore in maniera pronta ed efficace, alternandosi nell’effettuazione del messaggio cardiaco per più di quaranta minuti. Nella spiaggia è presente una postazione dotata di defibrillatore, predisposta per l’utilizzo in situazioni d’emergenza. In seguito alla diagnosi effettuata il macchinario stesso, tuttavia, lo strumento non dava il consenso per l’azione non rinvenendo i parametri necessari e non ne consentiva l’utilizzo: i bagnini, di loro iniziativa e come da prassi, hanno continuato in maniera instancabile ad effettuare le manovre di primo soccorso, alternandosi fino all’arrivo dei sanitari. Il soggetto soccorso è stato trasportato a bordo dell’ambulanza, scortata dai militari della Guardia Costiera lungo la ripida strada di accesso alla spiaggia fino al campo sportivo di Salivoli, e successivamente trasferito in ospedale con l’elicottero Pegaso.





Lo stretto legame di controllo e collaborazione dei militari del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera con gli assistenti bagnanti ed i responsabili dei piani collettivi di salvataggio permette di garantire un pronto intervento in situazioni d’emergenza al fine di salvaguardare la vita umana in mare.