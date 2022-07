Antonio Pascale vince l’OBP-Orbetello Book Prize

Orbetello: Antonio Pascale con il suo libro "La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini", edito da Einaudi, vince la prima edizione dell’Orbetello Book Prize nella categoria migliore opera di narrativa italiana.



Il libro ha ricevuto il numero maggiore di preferenze del voto popolare e dei voti della giuria.

Il presidente della giuria Paolo Di Paolo ha dichiarato "Antonio Pascale riesce da anni a raccontare la realtà circostante con un timbro solo suo, che è prodotto anche da una grande capacità di innestare (usando una metafora agraria) sulla narrativa materiale saggistico. In questo nuovo libro il risultato è straordinariamente armonico, e lo sguardo dell’illuminista è scaldato da una attenzione alla fragilità che - nella ramificazione delle storie - tiene insieme l’umano e il non umano"

Facevano parte della terna dei finalisti Roberto Camurri con "Il nome della madre" (NNE) e Francesca Marciano con "Animal spirit" (Mondadori).





"Nelle scelte dei finalisti - ha commenta il Presidente della Giuria Paolo Di Paolo durante la serata di premiazione ai Giardini chiusi di Orbetello - abbiamo tenuto conto della diversità di stili e di percorsi dei differenti autori, così da avere una rosa di scrittori e scrittrici con interessanti peculiarità."

Il premio "Tributo alla carriera" è stato assegnato all'unanimità dalla Giuria dell'Orbetello Book Prize allo scrittore statunitense David Leavitt che si è raccontato al pubblico lagunare ed ha presentato il suo nuovo romanzo.





"Come scrittore - ha detto - sono onorato e felicemente sorpreso di ricevere questo riconoscimento. Il premio, tuttavia, ha anche un grande significato personale per me, poiché la Maremma è stata la mia casa per cinque anni. Ho trascorso molti pomeriggi felici a Orbetello e sulle spiagge del Monte Argentario. Ricevere questo premio è, in un certo senso, tornare a casa."