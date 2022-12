Anniversario di Ottica Ballerini, un negozio storico nel centro di Grosseto

La storia di Ottica Ballerini nasce nel 1955, Croce d’onore al Sig. Mario Ballerini.



Grosseto: Ottica Ballerini è un’attività storica nell’ambito dei centri ottici specializzati, che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per Grosseto. Nel tempo ha ottenuto il riconoscimento di Negozio “TREND SETTER” conferito dalla SAFILO, diventando poi anche rivenditore autorizzato CHANEL e altri brand di lusso come DIOR e BOTTEGA VENETA. La storia di Ottica Ballerini nasce nel 1955 con la passione, competenza e creatività di Mario Ballerini.





Nel 1969 fu inaugurata l’attuale sede nel centro storico in Corso Carducci 59 dove la passione e l’artigianalità di Mario, sono state poi affiancate dall’entusiasmo e dalla competenza della figlia Lara e oggi anche di suo nipote Tommaso. Una storia che prosegue di generazione in generazione portando avanti quei punti di forza che fin dall'inizio Mario ha prefissato per la propria attività: professionalità ed innovazione. Ottenne negli anni 80 il diploma “ad Honorem” di Maestro Ottico, oggi invece riceve la "Croce d'onore" per i 60 anni di professione e il negozio entra a far parte dei negozi storici di ottica. Questi due ultimi riconoscimenti sono stati conferiti il 6 novembre 2022 presso Palazzo Borghese a Firenze nell'occasione dell'evento "Maestro Ottico" organizzata dal COI (Consorzio Ottico Italiano).

Nel 2020 la figlia Lara è stata annoverata dall'azienda oftalmica HOYA come Professionista dell'innovazione confermando gli alti standard sempre mantenuti dalla famiglia. La visione di Mario lo ha sempre contraddistinto portandolo a percepire brand innovativi e strumentazioni all’avanguardia che in quegli anni iniziavano ad approdare nei primi laboratori di ottica come l'auto-refrattometro digitale e la mola automatica. Racconta di quando, i primi periodi che aveva la mola automatica, si metteva a fare delle gare per vedere chi riusciva a molare le lenti in minor tempo: lui a mano o lo strumento, ed ogni volta vinceva lui di qualche secondo.

Tanta era l'esperienza e la manualità che si era fatto. Le sue mani oggi raccontano di un’artigianalità che l'azienda cerca di mantenere, solo loro sanno quante lenti in vetro ha sagomato. Il quale, dopo aver costruito il suo laboratorio all’interno di un garage, sgrezzava con le pinze le lenti in vetro e le rifiniva a mano con grande maestria. L'occhiale nel passato era visto come un vero e proprio dispositivo per poi diventare con il tempo un vero e proprio accessorio. Tutto questo grazie ad alcuni brand come Alain Mikli che fu il primo innovatore nel mondo dell'occhialeria di cui Mario fu tra i primi nel mondo dell'ottica a volerlo e riuscire ad ottenerlo, dato che l'azienda richiedeva degli standar molto alti per concedere la sua esclusiva e rivendita. “Per i nostri clienti è stata preparata una lettera di ringraziamento per la fedeltà e la fiducia che hanno da sempre riposto dapprima in Mario per poi essere tramandata in Lara fino ad arrivare oggi anche a Tommaso. Abbiamo quindi deciso di festeggiare questo traguardo e soprattutto queste onorificenze con i nostri clienti che ci hanno permesso di arrivare fino qua. A loro il nostro più grande e sentito grazie”, concludono da Ottica Ballerini.