Ancora posti disponibili per il corso di Confartigianato Imprese

Grosseto: Confartigianato Imprese di Grosseto organizza il corso per la preparazione all’esame per l’ottenimento dell’attestato di scorta tecnica previsto per il 7 settembre 2022.



Il corso si svolgerà nella sede in via Monte Rosa 26 a Grosseto il 30 e 31 agosto dalle ore 18 alle 22 per un totale di 8 ore di lezione.

Costo €100 a persona, da pagare con bonifico bancario intestato a Formimpresa - C.F. 92044510532 - P.I. 01241580537Iban: IT61Y0885114301000000311840. Causale: Corso scorte tecniche 2022 + nominativo partecipante

Per avere maggiori informazioni e procedere all’iscrizione contattare Confartigianato Trasporti, logistica e mobilità Grosseto gianluigi.ferrara@artigianigr.it fisso 0564 419606 - cell. 333/ 8418381.

Programma del corso:

a) Nozioni generali sul Nuovo codice della strada.

b) Definizioni stradali e di traffico.

c) Classificazione delle strade: classificazione amministrativa, classificazione tecnico-funzionale, segnaletica di identificazione delle strade.

d) Autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità - Prescrizioni – Criteri per l’imposizione della scorta di Polizia i della scorta tecnica- Dispositivi di segnalazione visiva - Violazioni e sanzioni.

e) Sagoma e massa limite, sistemazione del carico, trasporto di cose sui veicoli a motore, trasporto su strada di materie pericolose.

f) Cantieri stradali: segnalamento e delimitazione, barriere e coni, visibilità notturna, persone al lavoro, veicoli operativi, cantieri mobili, strettoie e sensi unici alternati.

g) Circolazione, limitazioni e comportamenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

h) Limiti di velocità e distanze di sicurezza.

i) Limitazioni alla circolazione nei giorni festivi.

j) Servizi di Polizia Stradale ed espletamento degli stessi.

k) Impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di scorta.

l) Responsabilità civile verso terzi.

m) Impiego degli apparati radio per i collegamenti.

n) Responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa allo svolgimento delle funzioni di scorta tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

o) Modalità di svolgimento dei servizi di scorta tecnica.

p) Modalità di effettuazione degli interventi di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione del traffico.