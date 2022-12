Anche Red Canzian al Concerto di Natale della Banda Musicale della Polizia di Stato

Grosseto: Grandi ospiti, tra cui anche Red Canzian dei Pooh, al concerto di Natale della Banda Musicale della Polizia di Stato, organizzato dalla Questura di Grosseto con il sostegno dell'amministrazione comunale, che andrà in scena il 13 dicembre alle 19.30 al Teatro Moderno.



Da questa mattina è possibile prenotare il proprio posto per partecipare al concerto. Si ricorda che l'ingresso al teatro è gratuito: per partecipare, basterà collegarsi all'indirizzo https://comunegrosseto.ticka.it/, selezionare lo spettacolo e prenotare il proprio posto in sala.