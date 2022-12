Anche nel Sin di Piombino un presidio delle “magliette bianche”

Le “Magliette Bianche” nell’edizione 2022 saranno presenti in molte piazze italiane il giorno 11 Dicembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 17:00, anche in piazze non di territori necessariamente classificati SIN e/o SIR. Una delegazione sarà presente “all’Angelus” del S. Padre in Vaticano.



Piombino: L’11 Dicembre 2022 dalle ore 15 alle 17, dopo anni di pandemia, anche a Piombino torna, come in molte altre Piazze italiane, un presidio delle “Magliette Bianche” per sensibilizzare nuovamente nei territori SIN, la tematica della Giustizia Ambientale, con l'auspicio che nel prossimo futuro possano coesistere le logiche della tutela ambientale con lo sviluppo industriale, ponendo rimedio a ciò che è stato tramandato dal passato nelle molteplici situazioni di criticità ambientale, come nei S.I.N., nei S.I.R e nei c.d. Siti Orfani.

«Siamo semplici cittadini con indosso delle “Magliette Bianche”, prive di qualsiasi ulteriore segno distintivo, che presenziano pacificamente per i loro diritti in luoghi pubblici o a libero accesso ed ognuno può unirsi a noi!». Lo slogan di questo anno è "Giustizia ambientale per le popolazioni ed i territori SIN", e oggi ricordarlo con forza anche a Piombino, con il rigassificatore che potrebbe arrivare a breve, la discarica in riapertura, le numerose industrie siderurgiche presenti, e gli ipotetici impianti di incenerimento e produzione di idrogeno all’orizzonte, è di particolare importanza per questo territorio.

I Siti di Interesse Nazionale (SIN) sono vaste aree del territorio italiano talmente inquinate da venire classificate come pericolose per la salute, tra i quali anche quello di Piombino. E proprio per protestare questo peccato, “sin”, verso l’ambiente, si svolgerà questo domenica pomeriggio in Piazza Cappelletti a Piombino, una delle decine di proteste delle “Magliette Bianche”. Si tratta di un “movimento di base indipendente e non violento” che chiede la bonifica dei siti inquinati, oltre a una diversa politica industriale, volta alla tutela dei lavoratori e dell’ambiente.

I suoi appartenenti – cittadini che hanno sofferto, perché vivono nelle aree inquinate – indosseranno quale segno distintivo una maglietta bianca. La protesta è programmata dalle ore 15 alle 17 in contemporanea alle altre città italiane dov’è presente un SIN. Il movimento ha stilato un documento in 10 punti, per il governo italiano e le istituzioni competenti. Le Magliette Bianche chiedono la partenza immediata delle bonifiche e il loro completamento laddove siano già iniziate, una nuova normativa per i SIN, inasprimento delle pene per i reati ambientali, studi epidemiologici, un organismo nazionale di controllo.