Anche Mattia, Damiano, Giovanni e Antonio in campo. "Forza ragazzi"

Redazione Grosseto: Altre magliette bianche, altri abbracci, messaggi e carezze per Mattia, Damiano, Giovanni, Antonio, i ragazzi rimasti coinvolti in un tragico incidente ancora ricoverati in ospedale in gravissime condizioni. La Nuova Grosseto si schiera a centrocampo con undici, sobrie, poesie intitolate “Forza ragazzi”. In basso un cuore rosso, enorme. Quelle magliette, l'applauso della tribuna e dell'intero impianto dove si gioca la coppa Passalacqua è l'ulteriore segnale di come l'intera città resti aggrappata giornalmente, anzi minuto dopo minuto, nell'attesa delle parole che sollevino l'angoscia trasformandola in sollievo. Passa in secondo piano la cronaca sportiva, che dice che il Follonicagavorrano è ammesso alle semifinali della manifestazione e, di conseguenza, la Nuova Grosseto è eliminata.



