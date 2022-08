Anche il Circolo Bocciofilo Grossetano nella campagna di Invented Store

Grosseto: I soci del Circolo Bocciofilo Grossetano, in via Salvator Rosa, si sono divertiti ad indossare le colorate t-shirts d’artista, per la campagna di lancio del nuovo brand di e-commerce Invented Store, l’abbigliamento sostenibile che mette l’arte in movimento, proponendo un capo semplice, comodo e allegro come le t-shirts in cotone biologico e inchiostri a base d'acqua, che danno voce ad artisti e creativi.



Fondatore e proprietario del marchio è Matteo Pallone, un giovane di 29 anni, originario di Catanzaro, che vive con la famiglia a Parma dall’età di 12 anni e che da poco si è trasferito a Vicenza per lavoro.

Le T-shirts Invented sono firmate dagli artisti Fabio Pianu, Luca Genovese, Massimo Cappelletti, Mattia Secci, Sharko, Urto e Federico Pinto che vive all’Argentario.





“Il Brand Invented nasce da un desiderio di libertà, nel momento in cui ci è venuta improvvisamente a mancare – commenta Matteo Pallone -. A gennaio 2020, in piena pandemia, le persone erano chiuse nelle loro case come opere d’arte nei musei. Nella mia stanza di 12 metri quadrati, leggendo un articolo sull’arte e gli artisti come una delle categorie tra le più colpite dalle restrizioni legate all’emergenza pandemica, mi è venuta l’idea di fare qualcosa di concreto per rimettere l’arte in movimento. Invented dà la possibilità agli artisti di esprimersi attraverso i nostri prodotti, in modo tale che tutti possano vedere e toccare con mano le loro idee e la loro creatività. Invented non è una semplice t-shirts, in quanto scegliendo la maglietta viene scelto l’artista, il suo mondo, la sua storia, la sua personalità. È come indossare un quadro.”





I soci del Circolo Bocciofilo si sono fatti ritrarre mentre svolgono le diverse attività, indossando le t-shirt coloratissime di Invented: durante una partita a carte, in un tango, in giro per la città. Un modo giocoso e divertente per lanciare un capo di abbigliamento adatto a tutti, giovani e meno giovani.





“Il nostro pubblico non ha età – spiega Matteo Pallone - è fatto di persone giovanissime e non solo: le t-shirts d’artista possono essere indossate da tutti coloro che hanno un spirito libero e amano un look colorato. Un elemento che accomuna queste persone è senza dubbio la passione e l’interesse per l’arte”.

Le t-shirts sono realizzate in cotone biologico: “La scelta sostenibile è stata per me la condizione imprescindibile per partire con questo progetto. – conclude Matteo Pallone - Nella moda c’è molta strada da fare ancora per acquisire una concreta sensibilità ambientale, ma sono certo che nel giro di pochi anni, sarà un passaggio inevitabile per il bene del pianeta e delle persone che ci vivono.”