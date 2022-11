Anche i musicisti maremmani solidali per ASIA

Dopo le numerose iniziative, per aiutare la piccola Asia e la sua famiglia, anche i musicisti Maremmani pronti a dare il loro contributo.



Grosseto: Ricordiamo che Asia è nata prematuramente il 17 marzo 2022 a sole 24 settimane e 4 giorni, da mamma Valeria e babbo Pino. Ricoverata presso il "Policlino Le Scotte" di Siena e dopo una lunga battaglia durata quasi 8 mesi, con numerosi problemi di salute dovuti alla prematurità, alla piccola è stata purtroppo diagnosticata anche la Distrofia Miotonica (sindrome di Steinert) e per questo motivo bisognosa di numerosi controlli specialistici e continue attività motorie, ulteriori ed importanti spese che la famiglia da sola non potrebbe sostenere.

Babbo Pino, commosso da questo nobile gesto dei suoi colleghi musicisti, ci riferisce anche che, grazie al prezioso aiuto già ricevuto dalla cittadina di Paganico, dai tifosi del Grosseto calcio e della Sangiovannese, tifoseria ospite, nonchè da bonifici effettuati da alcuni cittadini, ha potuto già prenotare un primo ed importante appuntamento con un centro specializzato in Calombrone provincia di Pisa.

Giovedì 24 novembre, alle ore 21, i musicisti uniti in questo atto di solidarietà, vi invitano all'evento musicale che si terrà in Grosseto via De Nicola 19, presso il "Centro di Promozione Sociale I Saggi", per lasciare il vostro contributo alla piccola ASIA. Durante la serata verrà offerto un rinfresco.

Questi alcuni dei musicisti presenti alla serata: Ritmatica; The crazy sound; Fabio Amarugi; Claudio Lulli; Duo Elisabetta e Rosalba; Marilena e Laura Maria Tucu; Fulvio Guerrini e molti altri.

Per chi non potrà partecipare può contribuire effettuando un bonifico "UN AIUTO PER ASIA". Queste le coordinate bancarie: IBAN: IT15H3608105138289690789694