Anche cinque ciclisti grossetani alla prova più dura delle Alpi

41° Ötztaler Radmarathon: Domenica 28 agosto la prova ciclistica più dura delle Alpi passa anche dall’Italia. 5 ciclisti della provincia di Grosseto alla partenza



Grosseto: Domenica 28 agosto, la leggendaria granfondo ciclistica giunge alla 41° edizione. Sono oltre 4.000 gli atleti provenienti da 35 nazioni, che affronteranno dopo mesi di allenamento il tracciato di 227 km e un dislivello di 5.500 metri. Il comitato organizzatore coadiuvato da centinaia di volontari, ha preparato un concetto di ecosostenibilità per diventare sempre più green.





Il mito "Ötztaler" continua a vivere e anche quest’anno migliaia di ciclisti provenienti da tutto il mondo potranno portare a termine il loro sogno. Sarà proprio il “sogno” il leitmotiv di questa edizione.

Ciclisti da tutto il mondo per portare al termine la gara più dura delle Alpi.

La Ötztaler Radmarathon ha un fascino unico, lo si nota anche dall’alto numero di repeaters. Tra le nazioni al via spicca la Germania con 2.585 concorrenti, seguita da Austria (1080), Italia (729) e ci saranno anche 5 ciclisti grossetani, Svizzera (112) e Paesi Bassi (84). Saranno oltre 4.000 i ciclisti alla partenza, tra questi 336 donne.





Diretta live

Anche quest’anno sarà possibile seguire la corsa in diretta sul sito della maratona, dalle ore 06.30 alle ore 21.30 ca.– www.oetztaler-radmarathon.com/livestream.

Il tracciato subirà alcune variazioni.

Partenza a Sölden. Discesa fino a Oetz (800 m). Quindi si sale al Kühtai (2.020 m). Discesa a Kematen e poi si prosegue in direzione Innsbruck (600 m). Salita al passo del Brennero (1.377 m). Discesa a Vipiteno (960 m). Si continua a destra verso il passo Giovo (2.090 m). Attenzione alla discesa verso San Leonardo in Passiria (700 m) e poi gran finale al Passo Rombo (2.474 m). Traguardo: Sölden (1.377 m). A causa del traffico veicolare intenso e di alcuni lavori in corso ci saranno alcune variazioni di percorso tra Innsbruck ed il Brennero, nonché nell’area di Vipiteno.

I passaggi sui passi di montagna

Warm up Oetz – Kühtai: 18,5 km; 1200 metri di dislivello; Ristoro al km 51; Innsbruck – Brennero: 39 km; 777 m di dislivello; Ristoro al km 127; Vipiteno – Passo Giovo: 15,5 km; 1130 m di dislivello; Ristoro al km 161; San Leonardo – Passo Rombo 28,7 km; 1724 m di dislivello; Ristoro ai km 201 e 209.

Ötztaler Radmarathon – Alcuni dati curiosi

9.500 fette di torta vengono preparate dalle massaie dell’Ötztal per i concorrenti

66 tornanti sono presenti lungo i 238 km di percorso

Nel punto più alto del percorso, sul Passo Rombo, il battito del polso segna 160

I concorrenti consumano in media 9.000 calorie per raggiungere il traguardo

Alla prima edizione del 1982 sono partiti 115 ciclisti

(lista partecipanti https://services.datasport.com/2022/velo/oetztaler/