Ance Mazzetti (FI): "Buon lavoro a Massai, anni fondamentali per edilizia"

Redazione Roma: "Sono e saranno anni fondamentali per l'edilizia toscana: dovremo accompagnare la fase di stabilizzazione dei bonus e cogliere l'opportunità dei lavori pubblici, favorendo la semplificazione e sostenendo le imprese contro i rincari ma anche stimolando i giovani a scegliere percorsi di lavoro nell'edilizia. Un caloroso augurio a Rossano Massai e ai vicepresidenti Alessandro Cafissi, mio concittadino pratese, e Vincenzo Di Nardo di Ance Firenze. Sono certa che possa proseguire l'ottima collaborazione insieme. Ance è un punto di riferimento essenziale". Lo dichiara Erica Mazzetti, Deputata FI, dopo l'elezione di Massai alla guida di Ance Toscana.



