Amministrative, UDC soddisfatta per la conferma dei sindaci uscenti

Redazione L'UDC della Provincia di Grosseto esprime soddisfazione per la conferma dei sindaci uscenti di Manciano e Pitigliano, dei quali aveva condiviso programmi e impegno personale.

Grosseto: "In questo quadro, - dice Gianluigi Ferrara, commissario Prov.le UDC - è importante l'elezione sia a Manciano che a Pitigliano di un consigliere comunale di area vicina al PPE che ha fra i promotori Forza Italia e UDC e Popolari". "Le elezioni amministrative a livello nazionale segnalano sia un incremento della presenza di liste autonome UDC nell'ambito delle coalizioni di centro-destra, sia diverse liste unitarie Forza Italia-UDC, ciascuno con il proprio simbolo, che ottengono anche a Pistoia quasi il 10 per cento dei voti e a Lucca il 3,6 per cento dei voti. In questo quadro importante infine, è l'elezione a sindaco di Palermo del professor Roberto Lagalla che già nella precedente esperienza di assessore regionale si è riconosciuto nella linea dell'UDC e che il partito locale e nazionale ha indicato e sostenuto", conclude Gianluigi Ferrara, commissario Prov.le UDC Grosseto.





