Amministrative. Turismo, Morini: 'Presenze in aumento'

"Miglioreremo l’accoglienza e la promozione, ci prenderemo cura dei borghi e daremo impulso al cicloturismo, completeremo la riqualificazione dell’area termale"



Manciano: Dal 2019 ad oggi le presenze turistiche nel Comune di Manciano sono aumentate: i dati parlano di una crescita costante che non si arresta. Un dato che conferma il grande lavoro fatto in questi cinque anni dall’Amministrazione di Mirco Morini, coronato dall’arrivo della Bandiera Arancione del Touring club Italia, assegnata ai Comuni dell’entroterra che rispettano alti standard di accoglienza. «Il settore ricettivo – dichiara il sindaco Morini, candidato al secondo mandato – è per Manciano un comparto economico di altissimo valore. Ci siamo impegnati per rendere il nostro territorio, già bellissimo, sempre più accogliente, prendendoci cura dei borghi e aumentando i servizi. Ma puntiamo ancora più in alto: possiamo e dobbiamo tenere sempre alta l’attenzione per garantire un’ospitalità all’altezza delle aspettative di chi arriva da noi ma anche dei nostri operatori turistici. L’area di sosta alle Cascate del Mulino è la dimostrazione che intervenendo, anche con cambiamenti che all’inizio spaventano la popolazione, si possono dare risposte alle esigenze dei turisti: quella novità, che nessuno prima di noi aveva introdotto, ha reso più sicura la viabilità, attraversata anche dai mezzi agricoli, più accogliente la zona termale, più agevole il parcheggio. Ha risolto insomma anche i problemi di ordine e sicurezza pubblica. E quel progetto, come abbiamo ribadito in più occasioni, non è terminato: amplieremo l’area di sosta, creando un’area verde attrezzata, miglioreremo il camminamento e illumineremo artisticamente le Terme del Mulino. Ma il nostro territorio non ha solo l’acqua termale. Abbiamo iniziato a lavorare sui sentieri per promuovere il cicloturismo, un settore che può portare tutto l’anno un turismo rispettoso dell’ambiente, di qualità. Secondo numeri ormai consolidati, i Comuni che hanno ottenuto la Bandiera Arancione hanno nel tempo aumentato le presenze anche del 30/40%: ma per raggiungere questi obiettivi serve un lavoro sinergico tra pubblico e privato. Nei prossimi cinque anni continueremo a prenderci cura del territorio, con un’attenzione particolare ai borghi, alle strade, e al decoro. Aumenteremo i servizi e nel contempo lavoreremo per comunicare al meglio le unicità del Comune di Manciano, promuovendo con gli strumenti migliori quella che è la nostra offerta turistica. Non dimenticheremo nessuno, tenendo sempre aperte le porte a chi si occupa di turismo, a chi vive a Manciano, alle imprese. L’obiettivo di tutti noi deve essere quello di crescere, non dimenticando che in un luogo in cui c’è lavoro e si vive bene, i giovani sono invogliati a rimanere»..