Amministrative, incontro pubblico sul turismo con Marras

Pitigliano: Il circolo PD di Pitigliano esprime soddisfazione per la grande partecipazione all'incontro pubblico "Turismo, ambiente e territorio, quali opportunità?", svolto ieri, martedì 7 giugno negli spazi delle ex macerie di Pitigliano, in presenza dell'Assessore regionale al turismo e allo sviluppo economico Leonardo Marras, del direttore del Parco Regionale di Veio, Danilo Casciani, e con la partecipazione dei due candidati al consiglio comunale di Pitigliano nella lista n.2 "Insieme per Pitigliano”, Emilio Celata e Livia Ceccobelli.



Proprio ieri 7 giugno ricorreva l'anniversario del bombardamento avvenuto nel 1944. "Le ex macerie sono un luogo di rinascita e il modo migliore per rendere omaggio a questo luogo è proprio quello di farlo rivivere attraverso iniziative ed incontri pubblici" ha detto Emilio Celata prima di entrare nel vivo del dibattito con una riflessione genarale sul paese auspicando che Pitigliano possa essere il centro di un territorio che va oltre i confini regionali. Danilo Casciani, direttore del parco regionale di Veio e pitiglianese doc, ha parlato della sua esperienza da dirigente della regione Lazio e di come territorio e ambiente possano diventare dei volani per lo sviluppo economico e occupazionale.

La candidata al consiglio comunale Livia Ceccobelli ha voluto focalizzare il suo intervento sul fenomeno del turismo "mordi e fuggi" che porta al paese grandi flussi turistici ma poco incisivi nell'economia locale. "Occorre invertire la tendenza attraverso investimenti e progetti per migliorare i servizi offerti e creare percorsi tematici che possano stimolare una più lunga permanenza del turista" Ha concluso il dibattito l'assessore regionale Leonardo Marras, che ha spiegato come siano cambiate le esigenze turistiche con la fine della pandemia prima di dettagliare gli investimenti che la regione Toscana sta mettendo in campo, in particolare per quanto riguarda il digitale. Marras ha ribadito più volte che le opportunità per finanziare le idee ci sono, ma a volte è mancata la capacità di presentare progetti spendibili da parte delle amministrazioni comunali.