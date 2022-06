Amministrative 2022. "Campagnatico Futura" rimane imparziale

Campagnatico: Campagnatico Futura ribadisce la propria imparzialità alle prossime elezioni amministrative del Comune di Campagnatico, non riconoscendosi nelle ideologie delle liste partecipanti al voto.



«L’appoggio di una delle due liste in campo con lo scopo di ottenere un ruolo marginale di governo all’interno della giunta non è mai stata considerata come ipotesi plausibile da nessuno dei membri del gruppo - ribadisce il coordinatore Alessandro Tiberi -, nonostante l’invito accorato di qualcuno che lo avrebbe considerato come possibile rilancio dopo l’esclusione della nostra lista. E dispiace constatare che gli stessi soggetti abbiamo sin da subito preferito schierarsi dall’altra parte già in tempi non sospetti, quando tutti insieme stavamo lavorando alla creazione di un progetto 100% Made in Campagnatico Futura.

Constatiamo invece con piacere l’appoggio del Partito Democratico che supporterà il nostro cammino verso le prossime elezioni amministrative, anche se ci teniamo a precisare che il gruppo nasce con carattere puramente civico ed aperto a chi, non sentandosi rappresentato dalle attuali forze in campo, voglia costruire una valida alternativa futura per il nostro territorio.

Il filo conduttore del nostro progetto sarà basato sul buon governo, con investimenti sostenibili ma soprattutto a misura di territorio».