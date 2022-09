Ambra Sabatini è la madrina del “Miglio d’Oro” 2022

Grosseto: Sarà Ambra Sabatini, campionessa paraolimpica insignita del Grifone d’Oro di Grosseto proprio quest’anno, la madrina della seconda edizione del “Miglio d’Oro”, camminata non competitiva sui bastioni delle Mura Medicee in programma domenica prossima, 11 settembre, con ritrovo alle ore 9,30 davanti alla Sala Eden. La manifestazione è organizzata dal Rotary Club Grosseto con l’assistenza di Comune, Coni, Pro Loco, Avis, Croce Rossa e Rotaract oltre alla Fondazione Grosseto Cultura, e il contributo della Banca Tema.



“ Sono orgoglioso di ripetere questa bella esperienza – ha dichiarato il Presidente del Rotary Club Grosseto, Massimo Ciancagli – che inserisce ancora più il Rotary nella città, oltretutto in un luogo simbolo come sono le Mura Medicee”. Per questo, ha proseguito, “invito tutti i cittadini a partecipare, ricordando che non ci sono limiti età, e precisando che non si tratta di una gara competitiva, ma di una bella passeggiata stando tutti assieme e condividendo assieme quella che è una delle principali bellezze della città, in modo sano ed ecologico”.

Il Presidente Ciancagli ha inoltre ricordato che il ricavato delle iscrizioni (5 euro a testa) sarà destinato dal Rotary ad un service per la Maremma ed ha dato appuntamento a tutti per domenica mattina davanti alla Sala Eden.

Come già nella prima edizione a tutti partecipanti sarà donato (al termine della camminata) un “pacco omaggio” contenente prodotti offerti da aziende del nostro territorio.





Per informazioni telefonare a Marco (392.9096319) oppure q Marcello (339.2737865).

Ricordiamo che è già possibile ritirare i pettorali con i numeri di partecipazione rivolgendosi a “Running 42” oppure alla Edicola dei giornali in Piazza della Vasca.