Ambiente: Il Comune di Follonica dà l'esempio con bonus per i pannelli solari

Follonica: Per limitare i costi saranno messe in pratica alcune azioni che abbassano i consumi. Inoltre è previsto un bonus per i pannelli solari ed è stato stilato un elenco di consigli per le cittadine e i cittadini. Il risparmio riguarda poi anche le luci di Natale che saranno accese per solo un mese



Contro il caro bollette e gli aumenti dei costi dell'energia, l'Amministrazione comunale di Follonica ha deciso di stanziare un bonus per i pannelli fotovoltaici e prevede di ridurre l'utilizzo degli impianti di riscaldamento negli immobili comunali, oltre ad abbassare a 18 gradi le temperature di esercizio dei medesimi. Non solo: per ridurre i consumi è stato stilato un elenco di consigli per le cittadine e i cittadini.





Il recente e notevole aumento delle tariffe di energia elettrica e gas sta producendo un forte incremento dei costi a carico dell’Amministrazione e, per questo motivo, sono state pensate alcune strategie per diminuire i consumi. Tutto ciò sta avendo poi ripercussioni economiche anche per le cittadine e i cittadini, le associazioni e le imprese. Per questo motivo è stato ritenuto importante adottare alcune azioni pratiche, finalizzate alla riduzione immediata dei consumi energetici degli immobili comunali, delle scuole, delle palestre e degli impianti di pubblica illuminazione. Comportamenti, azioni e buone pratiche che aiuteranno l'Amministrazione, le imprese, le cittadine e i cittadini a contenere le conseguenze del caro energia e, nel contempo, a mettere in pratica azioni capaci di tutelare l'ambiente, contrastare il cambiamento climatico e salvaguardare le spese.

Proprio per questo motivo sono stati pensati degli aiuti concreti per ridurre i costi, come lo stanziamento di risorse comunali da destinare alla cittadinanza per l’acquisto di micro sistemi da balcone per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovbabili, quale soluzione di breve termine al “caro bollette” nei limiti delle risorse economiche disponibili nel bilancio 2022-24. Si tratta di impianti che prevedono pannelli solari plug & play che, oltre ad avere dei costi ridotti possono essere installati in modo semplice sul proprio balcone.

Tra le azioni previste c'è poi la riduzione della temperatura massima invernale a 18 gradi, la riduzione delle ore di accensione giornaliera del riscaldamento, con una durata giornaliera non superiore a quella consentita, ovvero 14 ore per la zona climatica E, e l’areazione dei locali durante il periodo invernale (in accordo con le disposizioni in tema di prevenzione COVID 19) aprendo le finestre o le porte per 10 minuti ogni ora, evitando di lasciarle aperte per periodi sensibilmente più lunghi. È poi prevista la chiusura di porte e finestre e lo spegnimento degli impianti di climatizzazione quando si lasciano i locali e la chiusura delle porte degli esercizi commerciali durante l’orario di esercizio (salvo particolari e comprovate esigenze). È poi auspicato lo spegnimento di tutte le luci e le attrezzature elettriche quando si lasciano i locali.

Il risparmio riguarda poi anche le luci di Natale che saranno accese per solo un mese, dall'8 dicembre all'8 gennaio, per la durata giornaliera massima di 7 ore, dalle 17 alle 24, privilegiando l'illuminazione led a basso consumo energetico. Inoltre sono previsti interventi di adeguamento per installare l'illuminazione a led in sostituzione di quella esistente nella sede comunale. «Con la Giunta abbiamo pensato a soluzioni per contenere il più possibile le spese energetiche – spiega il sindaco Andrea Benini – Si tratta di interventi che riguardano tutti, dalle cittadinanza agli edifici comunali, passando per le scuole e le associazioni. Oggi è importante mettere in atto un cambiamento di abitudini e comportamenti che possono portare a un miglioramento immediato, in termini economici, ma anche ambientale».

«Abbiamo pensato a misure che approcciano l'emergenza da vari punti di vista – spiega l'assessora all'ambiente Mirjam Giorgieri – Non abbiamo in mente esclusivamente delle limitazioni ma stiamo studiando anche degli incentivi per le cittadine e i cittadini virtuosi. Ci sono poi i bonus per chi vorrà installare nella propria abitazione dei pannelli solari. Infine, abbiamo stilato un elenco di suggerimenti per tutte e tutti. È importante seguire questi piccoli consigli perché già riducendo le temperature interne a 18 gradi il risparmio in bolletta sarà evidente».