"Ambiente Clima Futuro". Mostra collettiva di fotografia e pittura

Grosseto: I fotografi di RAF Riflessi Associazione Fotografica, gli artisti di AGAF Associazione Grossetana Arti Figurative e l’Istituzione Le Mura presentano una mostra dal titolo “Ambiente Clima Futuro” che abbina fotografia, pittura e scultura con oltre 120 opere esposte, ognuna delle quali affronta, con la personale visione dell’autore, la tematica ambientale e l'importanza della salvaguardia del nostro pianeta.



Dai rifiuti all’efficienza energetica, dall’agricoltura sostenibile al connubio uomo-natura, la mostra, lungi dal voler entrare in aspetti tecnici o proporre soluzioni, vuole offrire spunti di riflessione sul tema, mantenendo alta l’attenzione sul delicato problema ambientale.

L’iniziativa, ideata dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e patrocinata tra gli altri dal Ministero della Cultura, prevede esposizioni in contemporanea in tutta Italia per un totale di circa 15.000 immagini.

La mostra grossetana, impreziosita dal connubio tra fotografia, pittura e scultura, si svolgerà nelle sale delle Casette cinquecentesche del Cassero Senese, grazie alla disponibilità concessa dall’Istituzione Le Mura.

Sabato 18 Giugno alle ore 16.00 si svolgerà la presentazione della mostra alla presenza dei rappresentanti di RAF, AGAF e Istituzione Le Mura ed a seguire alle ore 17.00 si svolgerà l'inaugurazione della mostra.

L’esposizione rimarrà aperta Sabato 18 Giugno fino alle 24.00 e negli altri giorni osserverà l'orario 17.00 - 20.00. L'ingresso è gratuito.

Nell’ambito della mostra saranno esposte anche le immagini dei vincitori del contest fotografico “Le pompe a vento: un simbolo della Maremma rurale” ed un modello in miniatura di pompa a vento realizzato da Lorenzo Viciani.

Domenica 19 e Sabato 25 Giugno alle ore 11.00, con partenza dal Cassero, si svolgeranno inoltre due visite guidate gratuite nel complesso della Fortezza Medicea.

I nomi degli espositori.

Fotografi RAF: Stefania Borgoni, Chiara Innocenti, Nicola Cordini, Edo Rossi, Fabio Pagnini, Michele Fusco, Mara Culicchi, Mario Filabozzi, Roberta Pallini, Paolo Cappellini, Federica Venturi, Marco Bugelli, Donatella Folcarelli, Pietro Mastronardi, Enrico Priami, Vincenzo Fanciulli.

Artisti AGAF: Donatella Battistini, Ilaria Storai, Marinella Palazzi, Raisa Fesic, Claudio Bindi, Antonella Barbini, Angelo Bruno, Mauro Ceselli, Dante Marchionne, Manuela Spagnoli, Di Mauro Giuseppe, Luca Tavernesi, Marina Quattrini, Vanda Bertarelli, Daniele Minucci, Elisabetta Da Ros, Mirko Federici, Elena Nabel, Sabina Chiarello, Marcella Bianciardi, Paola Bardi, Cirillo Spinelli, Debora Corridori, Graziella Marocchi.